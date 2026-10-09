Từ chuyến bay charter 'mở đường' đến bài toán giữ khách quốc tế

“Vốn mồi” mở đường cho charter quốc tế

Chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2026 và được thực hiện trong 12 tháng.

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, việc tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ các chuyến bay charter là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch địa phương.

Sau khi được nâng cấp, Cảng hàng không Phù Cát dự kiến đón chuyến bay charter quốc tế đầu tiên vào ngày 29/10. Ảnh: Dũng Nhân

Theo ông Trung, tỉnh đã đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát thành cảng quốc tế, đủ điều kiện đón các loại tàu bay lớn. Đây là tầm nhìn chiến lược, không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần thu hút đầu tư, củng cố quốc phòng, an ninh.

“Muốn có các chuyến bay charter quốc tế thường lệ cần có những chuyến bay mở đường. Chính sách được ban hành đúng thời điểm, trong đó mức hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến là cú hích cần thiết để hình thành thị trường khách quốc tế”, ông Trung cho hay.

Theo ông, khi mở tuyến mới, nhất là trong giai đoạn đầu khai thác charter, các đơn vị lữ hành thường gặp khó do thị trường chưa ổn định, phải tăng cường quảng bá, khuyến mãi. Vì vậy, chính sách hỗ trợ của điểm đến sẽ tạo thêm động lực và tăng khả năng thành công cho doanh nghiệp.

“Trong thời gian ngắn, tỉnh đã xây dựng được chính sách hỗ trợ như vậy là rất đáng ghi nhận”, ông Trung nhìn nhận.

Các doanh nghiệp lữ hành trực tiếp tổ chức tour cũng đánh giá tích cực về chính sách này.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai nhìn nhận đây là chính sách kịp thời, kỳ vọng tạo sức hút khách quốc tế.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Hoàng Thu Sen, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Gia Lai, cho rằng việc tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ riêng là tín hiệu quan trọng.

Theo bà Sen, với một thị trường mới, vấn đề không chỉ là sản phẩm hấp dẫn mà còn phải giải được bài toán kết nối trực tiếp điểm đến với thị trường.

“Mức hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến là nguồn lực khuyến khích ban đầu có ý nghĩa, nhất là khi chính sách kết hợp hỗ trợ truyền thông và giảm 50% phí, giá vé tham quan tại một số điểm du lịch. Tuy nhiên, nếu đặt trong tổng thể bài toán kinh tế của một chuyến charter quốc tế, cần nhìn rộng hơn mức hỗ trợ trên từng chuyến.

Khác với khai thác tour trên đường bay thương mại thường lệ, doanh nghiệp lữ hành hoặc đối tác khai thác charter phải cam kết trước lượng ghế lớn, thậm chí chịu trách nhiệm về phần lớn sức chứa của chuyến bay. Chi phí được xác định trước, trong khi khả năng bán vé phụ thuộc vào sức mua thị trường. Vì vậy, nếu hệ số lấp đầy thấp hơn dự kiến ở những chuyến đầu, số ghế trống có thể tạo áp lực tài chính đáng kể.

Theo chúng tôi, 200 triệu đồng nên được xem là ‘vốn mồi’ để kích hoạt thị trường, thay vì yếu tố duy nhất quyết định doanh nghiệp có mở charter hay không”, bà Sen nói.

Vietravel Chi nhánh Gia Lai kết nối thị trường, tìm kiếm khách quốc tế.

Cùng chung nhận định, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Gold Life, cho hay: "Từ góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng mức hỗ trợ 200 triệu đồng là một lực đẩy đáng ghi nhận, nhưng chưa thể khẳng định đã đủ để quyết định thuê chuyến và duy trì khai thác. Điều đó còn phụ thuộc vào thị trường xuất phát, chi phí hàng không, tần suất bay, giá tour và khả năng phân phối. Đơn vị đứng ra thuê charter phải cam kết chi phí trước, trong khi lượng khách bán được có thể chưa chắc chắn".

Theo bà Lan, chính sách hỗ trợ chuyến bay nên được triển khai cùng một chương trình phát triển thị trường và nâng cao năng lực điểm đến. Cùng với đó là cần quảng bá tại thị trường mục tiêu, tiếp cận đúng các nhà điều hành tour, đơn vị tổ chức charter và hệ thống đại lý có khả năng đưa khách đến.

Để hưởng được chính sách này, điều kiện đi kèm là yêu cầu công suất khai thác tối thiểu 50% số ghế trong 6 tháng đầu và 70% ở giai đoạn duy trì.

Theo ông Trung, yêu cầu này hợp lý và có tính khả thi cao. Vì hỗ trợ từ ngân sách phải có con số cụ thể để cân đo, đong đếm hiệu quả. Các đơn vị lữ hành cũng cho rằng yêu cầu đi kèm là có cơ sở, song thách thức lớn nằm ở thị trường khai thác.

Doanh nghiệp làm gì để đón và giữ khách quốc tế

Khẳng định chính sách là trợ lực tốt, mở đường đầu tiên, song theo các doanh nghiệp du lịch để phát huy được chính sách này là một bài toán rất không đơn giản.

Theo bà Sen, 6 tháng đầu là giai đoạn ươm tạo thị trường, do đó không thể đánh giá theo từng chuyến riêng lẻ, bởi du lịch mang tính thời vụ cao, có chuyến đạt 90%, có chuyến chỉ 50-60%. Do vậy, doanh nghiệp cần cơ chế chia sẻ rủi ro trong giai đoạn đầu hình thành thị trường.

Về định hướng hút khách quốc tế, đại diện Vietravel cho rằng Đông Bắc Á nên là khu vực ưu tiên, trong đó Hàn Quốc là một thị trường tiềm năng. Vietravel cũng dẫn chứng rằng, chuyến bay thương mại quốc tế đầu tư đến Phù Cát vào tháng 1/2020 - chuyến bay charter từ Cheongju (Hàn Quốc) đưa 144 khách đến, cho thấy thị trường này được kiểm chứng và có khả năng kết nối trực tiếp.

Sau Hàn Quốc, có thể nghiên cứu thêm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các thị trường khác, dựa vào 3 tiêu chí: quy mô outbound, khả năng kết nối hàng không, sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Quốc Tế Golden Life cho rằng thị trường Malaysia, Thái Lan phù hợp khai thác ở giai đoạn đầu mở chuyến bay charter.

Ở góc nhìn khác, bà Xuân Lan đề xuất trong giai đoạn đầu nên xúc tiến thị trường Malaysia và Thái Lan. Theo bà, cần xây dựng những hành trình làm nổi bật sự khác biệt về văn hóa, ẩm thực, di sản và cảnh quan cao nguyên, qua đó tạo nét riêng cho điểm đến.

“Thái Lan đã có sản phẩm biển, nghỉ dưỡng phát triển, nên Gia Lai cần tạo lý do riêng để du khách lựa chọn, như câu chuyện Champa, văn hóa Tây Sơn, đời sống làng chài và trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên. Biển Quy Nhơn sẽ góp phần làm phong phú hành trình này.

Với Malaysia, có thể nghiên cứu các chương trình nghỉ dưỡng, du lịch gia đình, thiên nhiên và văn hóa. Cần phân nhóm khách rõ ràng; riêng với khách Hồi giáo, phải chuẩn bị nghiêm túc về thực phẩm Halal, điều kiện cầu nguyện và các dịch vụ phù hợp với tín ngưỡng”, bà Lan nói.

Lưu trú cũng đóng góp lớn vào việc khách quốc tế quyết định ở lại với điểm đến.

Ở khâu lưu trú, đại diện FLC Quy Nhơn đánh giá chính sách này là một trợ lực cho du lịch địa phương. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, sản phẩm và nhân lực để phục vụ khách quốc tế. Hiện đơn vị đang chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế, hướng tới việc đáp ứng đặc điểm văn hóa, thói quen của từng thị trường.

Đối với khách đi charter, FLC Quy Nhơn dự kiến xây dựng chính sách hợp tác riêng về giá phòng, dịch vụ đi kèm và phối hợp quảng bá với các đơn vị lữ hành, qua đó khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch đón chuyến bay charter đầu tiên từ Macao về Cảng hàng không Phù Cát, dự kiến vào 29/10. Để chuẩn bị cho kế hoạch đón chuyến bay charter, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật, tạo hình ảnh tốt về Gia Lai đối với du khách quốc tế.