Buồn cho Nguyễn Xuân Son

Khi tuyển Việt Nam vừa có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, chân sút gốc Brazil lại nhận tin không vui về chấn thương. Theo thông báo từ VFF, Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế tại Indonesia vào sáng 27/9 sau khi phải rời sân trong trận đấu với Philippines. Kết quả cho thấy tiền đạo của tuyển Việt Nam bị tổn thương cơ đùi sau và cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục.

Đó thực sự là thông tin khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Bởi Xuân Son đang là một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Nguyễn Xuân Son lại phải đối diện với một thử thách nghiệt ngã của bóng đá mang tên chấn thương. Ảnh: VFF

Điều đáng nói là chấn thương của Xuân Son không đến từ một pha va chạm quá mạnh. Ở phút 57, anh bị Aguinaldo Amani phạm lỗi và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu máu lửa quen thuộc, Xuân Son vẫn tiếp tục ở lại sân.

Chỉ hai phút sau, trong một tình huống phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để thực hiện pha tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại rồi nằm xuống sân đầy đau đớn. Không có bất kỳ tác động nào từ đối thủ ở pha bóng này. Đó là khoảnh khắc khiến tất cả hiểu rằng tiền đạo của Nam Định đã gặp vấn đề thực sự nghiêm trọng.

Có lẽ điều khiến người hâm mộ tiếc nhất là Xuân Son đã trải qua hành trình rất dài để trở lại với bóng đá đỉnh cao. Anh từng vượt qua quãng thời gian khó khăn vì chấn thương, nỗ lực lấy lại thể trạng và phong độ để trở thành nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam. Hình ảnh Xuân Son thi đấu đầy quyết tâm trong màu áo đội tuyển luôn mang đến cảm giác về một chiến binh không bao giờ bỏ cuộc.

Thế nhưng, FIFA ASEAN Cup 2026 vừa bắt đầu, vận rủi lại tìm đến với anh. Trên cơ sở nguyện vọng của chính Xuân Son, HLV Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28/9 nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi. Hiện VFF đang phối hợp với FIFA để hoàn tất các thủ tục cần thiết cho quá trình trở về của anh.

Sự vắng mặt của Xuân Son chắc chắn là tổn thất lớn cho tuyển Việt Nam trong phần còn lại của giải đấu. Nhưng điều người hâm mộ quan tâm hơn cả lúc này không phải là câu chuyện chuyên môn, mà là sức khỏe và sự hồi phục của chân sút đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã. Với Nguyễn Xuân Son, đây là một nỗi tiếc nuối lớn. Hy vọng rằng bằng ý chí đã từng giúp anh vượt qua nhiều khó khăn trước đây, Xuân Son sẽ sớm trở lại sân cỏ trong hình ảnh mạnh mẽ nhất.