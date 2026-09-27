Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha (1h45 ngày 28/9), UEFA Nations League 2026-2027

Na Uy tự tin thách thức nhà đương kim vô địch

Na Uy bước vào cuộc tiếp đón Bồ Đào Nha với sự tự tin cao độ sau chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch ở lượt trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027.

Ở màn so tài này, Na Uy không cầm bóng hay tấn công tốt hơn đối thủ, nhưng sự hiệu quả đã giúp họ giành trọn vẹn 3 điểm. Trong đó, Erling Haaland tiếp tục cho thấy vai trò của mình khi lập cú đúp vào lưới Đan Mạch.

Na Uy đang vươn lên mạnh mẽ trong những năm trở lại đây.

Bóng đá Na Uy đang phát triển vượt bậc trong những năm trở lại đây nhờ sở hữu lứa cầu thủ đầy tiềm năng trải đều trên cả ba tuyến.

Tại World Cup 2026, dù là lần đầu tiên trở lại sân chơi này sau rất nhiều năm vắng bóng nhưng đại diện Bắc Âu vẫn vào đến tứ kết và chỉ nhận thất bại 1-2 trước Anh.

Tính riêng tại Nations League, Na Uy thắng 15, hòa 4 và thua 6 trong 25 trận gần nhất. Còn nếu xét 14 trận chính thức gần đây, họ thắng tới 12, hòa 1 và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại.

Điểm mạnh của Na Uy lúc này nằm ở hàng công với cái tên nổi bật nhất là Erling Haaland. Bên cạnh đó, HLV Solbakken còn có Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa hay Andreas Schjelderup.

Các cầu thủ Na Uy được đánh giá rất cao nhờ nền tảng thể hình, thể lực ấn tượng. Bên cạnh đó, họ cũng cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh hay bóng cố định.

Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu lại đang có nhiều vấn đề nơi hàng phòng ngự khi không thể giữ sạch lưới trong 6 trận liên tiếp, đồng thời nhận đến 11 bàn thua.

Về lực lượng, David Moller Wolfe chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với Bồ Đào Nha vì án treo giò. Trong khi đó, tiền đạo Alexander Sorloth đang gặp chấn thương cơ đùi và cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bồ Đào Nha hướng tới ngôi đầu bảng

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng có khởi đầu thuận lợi tại UEFA Nations League 2026-2027 khi đánh bại Xứ Wales 1-0.

Joao Felix là người ghi bàn duy nhất trong hiệp một, giúp HLV Jorge Jesus có chiến thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tuyển Bồ Đào Nha sẵn sàng cho trận đấu với Na Uy.

Ba điểm có được giúp đội bóng bán đảo Iberia đứng thứ hai bảng A4, bằng điểm Na Uy nhưng xếp sau về chỉ số phụ. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Oslo mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Bồ Đào Nha bước vào Nations League mùa này với tư cách nhà đương kim vô địch. Ở mùa giải 2024-2025, họ vượt qua Tây Ban Nha trên chấm luân lưu trong trận chung kết để lần thứ hai đăng quang.

Phong độ của Bồ Đào Nha nhìn chung vẫn khá ổn định khi chỉ nhận 1 thất bại trong 11 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có đến 7 chiến thắng. Trong 6 trận sân khách gần đây, Bồ Đào Nha cũng thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1.

Dưới thời HLV Jorge Jesus, Bồ Đào Nha được đánh giá có cách chơi tương đối chủ động, tích cực pressing ngay trên phần sân đối phương và tấn công đa dạng hơn.

Ở tuyến giữa, bộ ba Joao Neves, Vitinha và Bruno Fernandes giúp khả năng kiểm soát bóng của “Selecao châu Âu” được cải thiện. Bên cạnh đó, đây cũng đều là những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt và điều này giúp Bồ Đào Nha có thêm các phương án tấn công từ tuyến hai.

Trở lại màn so tài với Na Uy, đây được đánh giá là trận đấu khó khăn với Ronaldo cùng đồng đội. Thậm chí, nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể phải ra về trắng tay.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha. Đội hình dự kiến Na Uy vs Bồ Đào Nha: Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup. Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.