Nhận định Serbia vs Hà Lan (23h ngày 27/9), UEFA Nations League 2026-2027

Serbia quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng

Serbia bước vào cuộc tiếp đón Hà Lan trên sân Rajko Mitic với áp lực khá lớn sau chuỗi kết quả không tốt trong thời gian gần đây.

Ở trận ra quân UEFA Nations League 2026-2027, đội bóng của HLV Veljko Paunovic để thua Hy Lạp 1-2 ngay trên sân nhà. Trong màn so tài này, Serbia có khởi đầu tốt khi sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Andrija Zivkovic, nhưng họ không bảo vệ được thành quả và nhận liên tiếp hai bàn thua.

Serbia đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Thất bại trước Hy Lạp cũng nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của Serbia. Trước đó, đội bóng vùng Balkan từng thua Cabo Verde 0-3 và Mexico 1-5 ở các trận giao hữu. Tính trong 5 lần ra sân gần nhất, Serbia chỉ có 1 chiến thắng và nhận tới 4 thất bại.

Vấn đề đáng lo nhất của Serbia nằm ở hàng phòng ngự khi đã phải nhận đến 14 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Đồng thời, đoàn quân của HLV Veljko Paunovic cũng đã trải qua mạch 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới.

Bên cạnh phong độ không tốt, Serbia còn gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi Dusan Vlahovic phải rút lui vì chấn thương bắp chân. Bên cạnh đó, Aleksandar Mitrovic không góp mặt ở đợt tập trung này.

Trở lại trận đấu với Hà Lan, lợi thế lớn nhất của Serbia là được chơi tại Belgrade, nơi họ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Veljko Paunovic lúc này cũng đang đối mặt với áp lực, đặc biệt là sau thất bại trước Hy Lạp. Do đó, nếu không giữ vững được tinh thần, họ hoàn toàn có thể phải nhận thêm một thất bại nữa tại UEFA Nations League.

Về đối đầu, hai nền bóng đá đã không gặp nhau trong khoảng thời gian rất dài. Màn đọ sức gần nhất của hai đội diễn ra ở vòng bảng World Cup 2006, khi Hà Lan đánh bại đối thủ 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Arjen Robben.

Hà Lan chờ chiến thắng đầu tiên dưới thời Xavi

Ở chiều ngược lại, Hà Lan bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn sau trận hòa 1-1 trước Đức ở lượt trận đầu tiên.

Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Xavi trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Hà Lan sau khi thay thế Ronald Koeman.

Hà Lan được đánh giá cao hơn Serbia.

“Cơn lốc màu da cam” khởi đầu không thuận lợi khi để Felix Nmecha đưa Đức vượt lên. Tuy nhiên, Hà Lan chơi tốt hơn trong hiệp hai, liên tục gây sức ép và cuối cùng tìm được bàn gỡ ở thời gian bù giờ nhờ công Cody Gakpo.

Dù chưa thể giành chiến thắng, màn trình diễn trước Đức vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực với Hà Lan trong giai đoạn đầu dưới thời HLV Xavi.

Tính trong thời gian thi đấu chính thức, Hà Lan hiện có chuỗi 6 trận bất bại với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Trước đó, đội bóng áo cam từng thắng Uzbekistan, Thụy Điển, Tunisia, hòa Nhật Bản và hòa Ma Rốc sau 120 phút ở vòng 1/8 World Cup 2026, trước khi để thua trên loạt sút luân lưu.

So với Serbia, Hà Lan được đánh giá cao hơn về khả năng tấn công khi sở hữu nhiều tiền đạo xuất sắc trong đội hình. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của họ cũng có chất lượng rất tốt với những cầu thủ đã tạo được dấu ấn ở châu Âu như Gravenberch, Veerman, Summerville hay Reijnders.

Dù vậy, HLV Xavi cũng đang gặp khá nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự trước chuyến hành quân đến sân của Serbia khi Frenkie de Jong, Xavi Simons, Mats Wieffer, Jerdy Schouten, Matthijs de Ligt, Ian Maatsen, Brian Brobbey và Memphis Depay đều không thể thi đấu vì các vấn đề khác nhau.

Những sự vắng mặt này chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tới Hà Lan. Tuy nhiên, với những ngôi sao còn lại trong đội hình, họ có lẽ vẫn đủ khả năng giành trọn 3 điểm trước Serbia.

Dự đoán tỷ số: Serbia 1-2 Hà Lan. Đội hình dự kiến Serbia vs Hà Lan: Serbia: V. Milinkovic-Savic; Simic, Erakovic, Pavlovic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic; Jovic, Tadic. Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman; Summerville, Reijnders, Gakpo; Meerdink.