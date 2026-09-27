Arif Aiman và Bergson khiến Indonesia lo lắng trước đại chiến Malaysia

Sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của Malaysia trước Bangladesh ở trận ra quân, bộ đôi Arif Aiman Hanapi và Bergson da Silva nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn Indonesia.

Cả hai đều thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim (JDT) và được đánh giá là những cầu thủ Indonesia cần đặc biệt dè chừng.

Bình luận viên bóng đá Indonesia Jimi Hendri cho rằng hàng phòng ngự Garuda phải hạn chế tối đa khoảng trống dành cho các cầu thủ tấn công Malaysia, đặc biệt là Arif Aiman và Bergson.

“Điều Indonesia cần đề phòng ở Arif là tốc độ và những pha đột phá nguy hiểm. Hàng phòng ngự Indonesia không thể để cậu ấy khai thác khoảng trống phía sau”, Hendri nhận xét.

Arif Aiman ​​Hanapi (trái) và Bergson da Silva của Malaysia dự kiến ​​sẽ góp mặt trong trận đấu FIFA Asean Cup vào ngày mai với Indonesia tại Jakarta. Ảnh từ socmed

Arif Aiman, 22 tuổi, đã ghi 2 bàn trong chiến thắng trước Bangladesh. Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng dứt điểm, Arif còn tích cực hỗ trợ đồng đội và tham gia pressing khi Malaysia không kiểm soát bóng.

Theo Hendri, khả năng gây áp lực của Arif Aiman có thể khiến hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm.

“Lối chơi pressing của anh ấy buộc hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm và tạo ra những cơ hội để anh ấy có thể dứt điểm”, bình luận viên Indonesia nói.

Trong khi đó, Bergson da Silva cũng để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Malaysia. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil ghi bàn sau một tình huống xử lý bóng gọn gàng, thể hiện khả năng khống chế, xoay người và dứt điểm mạnh mẽ.

Hendri đánh giá Bergson đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống hoạt động trong vòng cấm. Tiền đạo này có khả năng tìm kiếm khoảng trống, giữ thăng bằng tốt và sở hữu những cú dứt điểm có độ chính xác cao.

Sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng đột phá của Arif Aiman và sức mạnh, khả năng săn bàn của Bergson đang tạo nên mối đe dọa đáng kể cho Indonesia. Đây cũng là bài toán mà hàng phòng ngự Indonesia phải giải quyết trong cuộc đối đầu Malaysia tại sân Gelora Bung Karno.

Sau màn trình diễn thuyết phục trước Bangladesh, Arif Aiman và Bergson được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công Malaysia.

Trong khi đó, Indonesia sẽ phải đặc biệt chú ý đến việc bịt khoảng trống và hạn chế không gian hoạt động của hai cầu thủ này nếu muốn kiểm soát sức tấn công của Malaysia.

Trận đại chiến Indonesia và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28/9.