Bao Phương Vinh ngược dòng vào bán kết World Championship 2026

Ở vòng tứ kết của giải đấu đang diễn ra tại Pháp, Bao Phương Vinh đối đầu Heo Jung Han, cơ thủ kỳ cựu người Hàn Quốc từng 2 lần vô địch World Cup. Đại diện Việt Nam nhập cuộc không tốt và bị đối thủ dẫn 25-10 sau hiệp đầu.

Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam tiến sâu nhất tại giải

Bị bỏ xa 15 điểm, Bao Phương Vinh vẫn duy trì sự bình tĩnh và từng bước thu hẹp khoảng cách. Kịch tính được đẩy lên cao ở giai đoạn cuối trận khi cơ thủ Việt Nam đang bị dẫn 38-44.

Trong thời điểm quyết định, Bao Phương Vinh thực hiện một đường cơ ghi liên tiếp 8 điểm, qua đó đảo ngược thế trận và dẫn lại 46-44. Tận dụng lợi thế, nhà cựu vô địch thế giới thi đấu chắc chắn để khép lại trận đấu với chiến thắng 50-47 sau 37 lượt cơ.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Bao Phương Vinh tạo nên màn ngược dòng tại giải. Trước đó, ở vòng 1/16, anh từng bị Alexander Salazar (Colombia) dẫn 22-32 sau hiệp đầu, nhưng thắng ngược 50-47 sau 31 lượt cơ.

Tại bán kết, Bao Phương Vinh sẽ gặp Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), cơ thủ đang đứng thứ 9 thế giới. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 27.9. Nếu giành chiến thắng, anh sẽ tranh chức vô địch ở trận chung kết lúc 23h00 cùng ngày.

Bao Phương Vinh sinh năm 1995, là cơ thủ Việt Nam duy nhất từng vô địch World Championship. Năm 2023, anh đánh bại đàn anh Trần Quyết Chiến trong trận chung kết để giành danh hiệu thế giới danh giá.