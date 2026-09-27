Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang chúc mừng nam lực sĩ Trần Minh Trí

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt tặng hoa chúc mừng nam lực sĩ Trần Minh Trí.

Tại ASIAD 2026, nam lực sĩ Trần Minh Trí xuất sắc đoạt huy chương đồng hạng 65kg nam môn cử tạ, với thành tích tổng cử 309kg (cử giật 139kg, cử đẩy 170kg).

Việc giành được huy chương đồng là kết quả đáng ghi nhận với đô cử quê An Giang. Tấm huy chương đồng của Trần Minh Trí không chỉ giúp cử tạ Việt Nam giải cơn khát huy chương sau 8 năm, mà còn cho thấy nỗ lực đáng kể của bản thân Trần Minh Trí khi phải cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt và lãnh đạo bộ môn cử tạ tỉnh An Giang chúc mừng nam lực sĩ Trần Minh Trí.

Tại ASIAD 2026, thể thao An Giang có 7 vận động viên góp mặt, gồm: Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh); Võ Thị Kim Ánh (boxing); Trần Minh Trí (cử tạ); Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi (xe đạp) và Mai Hồng Hạnh (bóng chuyền bãi biển nữ). Đây là những vận động viên được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại kỳ ASIAD lần này.

Ngoài ra, An Giang còn có 2 huấn luyện viên góp mặt tại ASIAD 2026 gồm: Võ Thái Nguyên (bơi) và Huỳnh Văn Chánh (xe đạp).