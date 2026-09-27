16 đội tranh tài tại giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026

Sáng nay (27/9), tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, thành phố Hải Phòng, Vòng chung kết môn Bóng chuyền thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ các đội bóng xuất sắc nhất từ ba khu vực Bắc, Trung và Nam, cùng tranh tài ở hai nội dung nam và nữ.

Vòng chung kết do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức, với sự phối hợp của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Khai mạc vòng chung kết môn Bóng chuyền thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng nam, nữ xuất sắc vượt qua gần một tháng thi đấu vòng loại trên cả nước. Ở nội dung nam, 8 đội gồm Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Trà Vinh, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và chủ nhà Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nội dung nữ có Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Đại học Thăng Long.

Trong những ngày thi đấu, 16 đội bóng chuyền sẽ lần lượt bước vào các cuộc đối đầu với mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh những vị trí cao nhất. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu được kỳ vọng tạo nên không khí sôi động tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời trở thành dịp để sinh viên các trường gặp gỡ, giao lưu và kết nối.

Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng nam, nữ xuất sắc vượt qua gần một tháng thi đấu vòng loại trên cả nước.

Vòng loại được tổ chức tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, kéo dài gần một tháng với hơn 150 trận đấu. Đây là hành trình để các đội bóng cạnh tranh suất vào Vòng chung kết, đồng thời tạo điều kiện để hàng nghìn vận động viên sinh viên được thi đấu, giao lưu và cọ xát.

Thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, môn Bóng chuyền năm nay thu hút 116 đội bóng đến từ các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng trên cả nước.

Sau vòng loại, 16 đội bóng gồm 8 đội nam và 8 đội nữ đã giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc. Diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10/2026, Vòng chung kết là chặng tranh tài cao nhất của môn Bóng chuyền tại Đại hội.