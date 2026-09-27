Xuân Son chấn thương, 'cơn đau đầu' nhẹ với HLV Kim Sang Sik

Mất hàng loạt trụ cột, đội tuyển Việt Nam phải thay đổi

Chiến thắng trước Philippines mang lại 3 điểm quan trọng, nhưng niềm vui của đội tuyển Việt Nam không trọn vẹn.

Chấn thương nặng của Xuân Son khiến tiền đạo này phải chia tay FIFA ASEAN CUP 2026, trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik vốn đã thiếu nhiều trụ cột.

HLV Kim Sang Sik không khỏi đau đầu với tình hình nhân sự hiện tại của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuấn.

Trước giải, Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Duy Mạnh và Văn Vĩ… đều không thể góp mặt. Đây là những cầu thủ có kinh nghiệm và từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Việc mất nhiều nhân tố chủ chốt buộc HLV Kim Sang Sik phải liên tục điều chỉnh. Không chỉ thay đổi con người, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn phải tìm cách duy trì sự cân bằng trong lối chơi khi những mắt xích quan trọng lần lượt vắng mặt.

Chiến thắng 1-0 trước Philippines cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách giành kết quả trong hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Những thử thách phía trước chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn, cả về chất lượng chuyên môn lẫn chiều sâu đội hình.

Vì thế, điều đáng chờ đợi không chỉ là kết quả, mà còn là cách HLV Kim Sang Sik xử lý cuộc khủng hoảng nhân sự đang diễn ra.

Xuân Son chia tay giải, Hoàng Đức là dấu hỏi lớn

Xuân Son là tổn thất đáng kể nhất sau trận thắng Philippines. Tiền đạo này không chỉ được kỳ vọng ở khả năng ghi bàn mà còn có thể tạo sức ép, thu hút hậu vệ và mở ra khoảng trống cho các đồng đội.

Xuân Son chia tay FIFA ASEAN CUP 2026 do chấn thương. Ảnh: Phạm Đình.

Khi Xuân Son không còn thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thay đổi cách tiếp cận trên hàng công.

HLV Kim Sang Sik có thể phải đặt nhiều hơn vào khả năng phối hợp của các tiền đạo, sự cơ động của hai biên và những pha xâm nhập từ tuyến giữa.

Bài toán càng trở nên phức tạp khi Hoàng Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu tiền vệ này tiếp tục vắng mặt, đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu một cầu thủ có khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và tạo khác biệt bằng những đường chuyền chất lượng.

Đây không phải thời điểm để đội tuyển Việt Nam hoang mang, nhưng rõ ràng HLV Kim Sang Sik phải nhanh chóng tìm ra lời giải. Khi những trụ cột liên tục vắng mặt, chiều sâu đội hình sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Mất Xuân Son là tổn thất lớn, nhưng không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam mất đi cơ hội. Điều quan trọng là HLV Kim Sang Sik phải nhanh chóng xây dựng một phương án mới, phù hợp với lực lượng hiện tại.

Thầy Sik phải tính toán phương án thay thế Xuân Son trận gặp Thái Lan ngày 29/9. Ảnh: Phạm Đình.

Không còn Xuân Son, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa có thểsẽ là phương án mới của ĐT Việt Nam.

Lúc này, với HLV Kim Sang Sik, cơn đau đầu về nhân sự đã xuất hiện. Và cách ông giải bài toán ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình bảo vệ vị thế của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu.

Thái Lan mới là bài kiểm tra thực sự

Khó khăn lớn nhất với đội tuyển Việt Nam lúc này là trận đấu với Thái Lan đến quá sớm. Chỉ ba ngày sau trận thắng Philippines, HLV Kim Sang Sik phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng B.

Trong khi đó, Thái Lan có khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Pakistan 4-0 và tạm dẫn đầu bảng.

Đáng lo hơn, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này với hàng loạt dấu hỏi về lực lượng. Xuân Son nhiều khả năng không thể góp mặt sau chấn thương ở trận gặp Philippines, còn khả năng ra sân của Hoàng Đức vẫn bỏ ngỏ.

Khoa Ngô, Minh Hoàng sẽ là những phương án thay thế. Ảnh: Phạm Đình.

Trong hoàn cảnh Xuân Son chấn thương, Hoàng Đức chưa chắc ra sân và nhiều trụ cột đã vắng mặt, đội tuyển Việt Nam sẽ phải dựa nhiều hơn vào sức mạnh tập thể.

Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 29/9 với Thái Lan không đơn thuần là trận đấu tranh ngôi đầu bảng. Đây còn là bài kiểm tra về chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và năng lực ứng biến của HLV Kim Sang Sik.