Bruno Fernandes giận dữ

Fernandes giận dữ khi rời sân Old Trafford.

Theo đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng rời Old Trafford sau trận hòa 1-1 trước Tottenham. Người đăng video cho biết tiền vệ này thường nán lại ký tặng người hâm mộ sau mỗi trận, nhưng lần này anh ra về sớm và tỏ vẻ tức giận.

Trước đó, Fernandes cũng trải qua một trận đấu dưới sức. Theo thống kê, đội trưởng MU phải chờ đến phút 23 mới thực hiện thành công đường chuyền đầu tiên. Đây là con số đáng chú ý, phần nào phản ánh màn trình diễn thiếu nổi bật của cầu thủ vốn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng.

MU tưởng như đã nắm chắc ba điểm sau bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, dù chỉ còn 10 người, Tottenham vẫn giành lại một điểm nhờ pha lập công muộn của Dominic Solanke. Tiền đạo đội khách tận dụng lợi thế thể hình để vượt qua Lisandro Martinez trong vòng cấm trước khi đánh đầu tung lưới đối phương.

Solanke khiến MU mất điểm ở phút cuối hiệp hai. Ảnh: Reuters.

Kết quả này khiến các cầu thủ chủ nhà không khỏi tiếc nuối, đặc biệt khi MU đã ở rất gần chiến thắng. Không chỉ các cầu thủ, HLV Michael Carrick cũng phải đối mặt với sự thất vọng từ khán đài. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Anh thừa nhận những tiếng la ó của cổ động viên khiến ông tổn thương, bởi ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho MU.

“Tôi không thích điều đó, nó khiến tôi rất đau lòng vì tôi quan tâm đến CLB này. Nhưng tôi hiểu sự thất vọng của mọi người. Thực tế là như vậy, chúng tôi cần trở lại với những chiến thắng”, Carrick chia sẻ.

Đánh giá về trận đấu, Carrick cho rằng MU khởi đầu khó khăn nhưng chơi tốt hơn trong hiệp hai. Dù vậy, ông thừa nhận các học trò phải biết cách kiểm soát trận đấu khi đang nắm lợi thế.

Trận hòa Tottenham khiến MU xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi Spurs vẫn đứng thứ 18 và chưa giành được chiến thắng nào.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.