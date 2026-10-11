Báo Hàn Quốc: 'PUBG không thể xem nhẹ thị trường Việt Nam'

Các kênh tiếng Việt chiếm tới 47,5% lượng người xem PUBG tại EWC 2026. Ảnh: PUBG Esports.

Việc KRAFTON kết thúc sớm giải PUBG quốc nội PVS 2026 Phase 2 khiến nền eSports Việt Nam đối mặt với nhiều bất ổn. Trong bài viết ngày 9/10, Korea Credit News nhận định những xáo trộn tại các đội tuyển Việt Nam có thể ảnh hưởng đến sức hút của PUBG Global Championship (PGC) 2026 - giải đấu quốc tế cuối mùa.

Cụ thể, PVS 2026 Phase 2 bị đình chỉ sau những tranh cãi liên quan đến vụ việc giữa hai tuyển thủ Himass (đội AL), TanVuu (đội The Expendables) và streamer Hàn Quốc Soopi tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Stars 2026. Vụ việc khiến cả hai tuyển thủ bị loại khỏi giải đấu và nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn.

Hệ quả không chỉ giới hạn ở giải đấu trong nước. Dù AL và The Expendables đã giành suất dự PGC 2026 nhờ điểm tích lũy, The Expendables đã giải thể đội PUBG sau án phạt, trong khi AL đang gửi phản đối chính thức liên quan đến án cấm Himass.

Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng các đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế với lực lượng không đầy đủ, qua đó ảnh hưởng đến sức hút của PGC 2026 đối với khán giả trong nước.

The Expendables của tuyển thủ TanVuu vô địch giải PGC 2024. Ảnh: 𝘗𝘜𝘉𝘎 𝘌𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘴.

Một trong những cơ sở khiến triển vọng của PGC 2026 bị đánh giá kém khả quan là tỷ trọng người xem đến từ Việt Nam. Theo thống kê của Esport Charts, các kênh phát sóng bằng tiếng Việt chiếm tới 45,7% tổng số giờ xem PUBG Battlegrounds tại Esports World Cup (EWC) 2026.

Từ số liệu này, Korea Credit News cảnh báo việc các đội tuyển hàng đầu Việt Nam vắng mặt tại PGC hoặc không thể thi đấu với đội hình đầy đủ có thể làm giảm sức hút của giải đấu, đồng thời ảnh hưởng đến sức sống dài hạn của thương hiệu 𝘗𝘜𝘉𝘎.

Bên cạnh sức hút của giải đấu, bài viết cũng đặt vấn đề về tính minh bạch và công bằng trong công tác tổ chức các giải đấu quốc tế, đặc biệt là cách xử lý suất tham dự PGC nếu một đội tuyển đã giành quyền góp mặt không thể thi đấu.

KRAFTON cần công bố rõ các tiêu chí thay thế suất tham dự, đồng thời đưa ra phản hồi có căn cứ đối với khiếu nại của AL nhằm hạn chế tranh cãi giữa các khu vực. Cách xử lý vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các đội tuyển liên quan mà còn có thể tác động đến niềm tin của cộng đồng đối với hệ thống giải đấu 𝘗𝘜𝘉𝘎.

Những diễn biến trên cho thấy vai trò của thị trường Việt Nam không chỉ nằm ở thành tích thi đấu. Với tỷ lệ người xem đáng kể tại EWC 2026, khán giả Việt là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng theo dõi eSports 𝘗𝘜𝘉𝘎.

Dù vậy, mức độ ảnh hưởng thực tế đến PGC 2026 vẫn phụ thuộc vào các quyết định tiếp theo của KRAFTON, tình trạng của những đội tuyển liên quan và mức độ minh bạch trong quá trình xử lý vụ việc.