BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bằng điểm Man City, MU gây thất vọng

Sau loạt trận vòng 6 diễn ra tối 10/10 và rạng sáng 11/10 theo giờ Việt Nam, cuộc đua tại Ngoại hạng Anh 2026/27 có nhiều biến động đáng chú ý.

Arsenal giành chiến thắng ngược dòng trước Leeds để bắt kịp Manchester City về điểm số, trong khi Brighton tiếp tục gây ấn tượng ở nhóm đầu.

Chelsea cũng có bước tiến quan trọng sau trận thắng đậm Bournemouth, trái ngược với tình cảnh của Manchester United và Tottenham.

Hình minh họa.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất ngày 11/10

Manchester City tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng. Arsenal cũng có 15 điểm nhưng xếp thứ hai do kém hiệu số bàn thắng bại và đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Brighton đứng thứ ba với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Brentford và Chelsea cùng có 10 điểm, lần lượt chiếm vị trí thứ tư và thứ năm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cập nhật sáng 11/10/2026, sau 6 trận đấu đầu tiên của vòng 6:

Ghi chú: HS là hiệu số bàn thắng bại. Bảng xếp hạng mang tính tạm thời do vòng 6 chưa kết thúc, một số đội mới thi đấu 5 trận.

Nhìn vào bảng xếp hạng, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu đang trở nên hấp dẫn khi khoảng cách giữa Man City và Arsenal không còn tính bằng điểm số. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester vẫn nắm lợi thế nhờ hiệu số tốt hơn cùng một trận chưa đấu.

Brighton tiếp tục là điểm sáng với 13 điểm và hiệu số +13, cao nhất giải đấu tính đến thời điểm cập nhật. Trong khi đó, Brentford vẫn duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, MU đang đứng thứ 12 với 6 điểm, trong khi Tottenham mới có 3 điểm và nằm ở vị trí thứ 18. Fulham xếp cuối bảng với 2 điểm sau 6 trận.

Arsenal bằng điểm Man City, Chelsea bứt phá, MU tiếp tục gây thất vọng

Arsenal là một trong những đội bóng thu hút nhiều sự chú ý nhất ở loạt trận ngày 10/10. Tiếp đón Leeds trên sân Emirates, đoàn quân của HLV Mikel Arteta gặp không ít khó khăn khi để đối thủ mở tỷ số.

Tuy nhiên, Pháo thủ đã thể hiện bản lĩnh bằng màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Riccardo Calafiori ghi bàn gỡ hòa, trước khi Bruno Guimarães lập công ở phút 70, mang về 3 điểm quan trọng cho đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp Arsenal nâng tổng điểm lên 15, bằng Man City và tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch. Với Leeds, thất bại này chấm dứt chuỗi trận bất bại từ đầu mùa, khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ sáu.

Brighton cũng có màn trình diễn đáng khen khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách. Dù phải thi đấu thiếu người trong một giai đoạn của trận đấu, Brighton vẫn bảo vệ thành công lợi thế, qua đó nâng tổng điểm lên 13 và củng cố vị trí thứ ba.

Một kết quả đáng chú ý khác thuộc về Chelsea. Đội bóng thành London giành chiến thắng 5-1 trước Bournemouth tại Stamford Bridge, trong trận đấu mà Jordan Henderson và João Pedro cùng lập cú đúp.

Chiến thắng giúp Chelsea có 10 điểm, vươn lên vị trí thứ năm. Đây là kết quả đặc biệt quan trọng trong bối cảnh The Blues vừa trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định và cần lấy lại sự tự tin.

Tuy nhiên, hiệu số +2 sau 6 vòng cũng cho thấy Chelsea vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự. Dù đã ghi 15 bàn, đội bóng này cũng để thủng lưới tới 13 lần.

Trái ngược với niềm vui của Arsenal và Chelsea, Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi chỉ hòa Tottenham 1-1 tại Old Trafford.

Bryan Mbeumo đưa MU vượt lên dẫn trước ở phút 73. Tottenham sau đó chỉ còn 10 người khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ, nhưng Quỷ đỏ không thể tận dụng lợi thế quân số để bảo toàn chiến thắng.

Đến thời gian bù giờ, Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham, khiến đội chủ nhà đánh rơi hai điểm ngay tại Old Trafford.

Sau 6 vòng, MU mới có một chiến thắng, ba trận hòa và hai thất bại. Với 6 điểm, đoàn quân của HLV Michael Carrick đứng thứ 12 và kém hai đội dẫn đầu tới 9 điểm.

Đáng lo ngại hơn, MU vẫn chưa thể tìm được sự ổn định về lối chơi. Những sai sót trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hạn chế đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu.

Về phía Tottenham, một điểm giành được tại Old Trafford giúp họ thoát vị trí cuối bảng nhưng chưa đủ để rời nhóm xuống hạng. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi vẫn chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Ở các trận đấu còn lại, Aston Villa hòa Brentford 2-2, trong khi Ipswich Town đánh bại Fulham 2-1 nhờ màn ngược dòng ở cuối trận. Thất bại khiến Fulham tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng.

Kết quả các trận Ngoại hạng Anh đã diễn ra ngày 10/10/2026:

Liverpool – Man City có thể tác động thế nào đến bảng xếp hạng?

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chưa khép lại. Tâm điểm của loạt trận ngày 11/10 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City trên sân Anfield.

Man City đang dẫn đầu với 15 điểm và hiệu số +8. Nếu đánh bại Liverpool, đội bóng thành Manchester sẽ nâng tổng điểm lên 18, qua đó tái lập khoảng cách 3 điểm với Arsenal.

Trong trường hợp hai đội hòa nhau, Man City vẫn giữ ngôi đầu với 16 điểm. Một thất bại cũng chưa chắc khiến họ mất vị trí số một, bởi Arsenal hiện kém đối thủ 3 bàn về hiệu số.

Liverpool hiện có 9 điểm sau 5 vòng, đứng thứ bảy. Nếu giành chiến thắng trước Man City, đội chủ sân Anfield sẽ có 12 điểm và tiến sát nhóm dẫn đầu. Ngược lại, thất bại có thể khiến họ bị các đối thủ cạnh tranh bỏ xa ngay từ giai đoạn đầu mùa.

Ngoài trận đại chiến tại Anfield, kết quả cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Nottingham Forest cùng trận Hull City gặp Everton cũng có thể làm thay đổi thứ tự các đội ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Lịch các trận còn lại của vòng 6 theo giờ Việt Nam:

Sau 6 trận đấu đầu tiên của vòng 6, Ngoại hạng Anh đang cho thấy sự phân hóa rõ nét. Man City và Arsenal cạnh tranh quyết liệt ở ngôi đầu, Brighton cùng Chelsea tạo sức ép phía sau, trong khi MU và Tottenham vẫn loay hoay tìm lại phong độ.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa các đội từ vị trí thứ tư đến thứ chín hiện chỉ là một điểm. Điều đó đồng nghĩa chỉ một chiến thắng hoặc thất bại cũng có thể khiến thứ hạng thay đổi đáng kể.

Kết quả những trận đấu còn lại, đặc biệt là Liverpool gặp Man City, sẽ tiếp tục định hình cuộc đua ở cả nhóm đầu lẫn nhóm giữa bảng xếp hạng trước khi vòng 6 chính thức khép lại.