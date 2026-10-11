Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường dự Asian Para Games 2026

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm Trưởng đoàn, khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) trong tối 10/10 để tới Nagoya (Nhật Bản), chuẩn bị tranh tài tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026).

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham dự đại hội lần này, đoàn Việt Nam có tổng cộng 36 thành viên, trong đó có vận động viên (VĐV) tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Cụ thể, đội tuyển điền kinh có 7 VĐV, bơi 7 VĐV, cử tạ 4 VĐV, bóng bàn 2 VĐV và cầu lông 1 VĐV. Ngoài ra, đoàn còn có 1 VĐV dẫn đường, 6 HLV, các cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Trong thành phần đoàn, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là một trong những gương mặt được kỳ vọng. Nhà vô địch Paralympic 2016 sẽ tham gia tranh tài ở hạng cân 49kg nam môn cử tạ, nội dung từng mang lại cho anh nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Asian Para Games 2026 không chỉ là cơ hội để các VĐV Việt Nam cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục mà còn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tích lũy thành tích, điểm số và hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự Paralympic Los Angeles 2028.

Theo lịch trình, từ ngày 12 đến 16/10, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tiến hành phân loại thương tật quốc tế, tham dự các cuộc họp chuyên môn, kỹ thuật và tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu tại Aichi - Nagoya. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhằm giúp các VĐV ổn định thể trạng, thích nghi với môi trường thi đấu và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài.

Lễ thượng cờ của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến diễn ra vào chiều 16/10. Sau lễ khai mạc ngày 18/10, các VĐV Việt Nam sẽ chính thức tranh tài từ ngày 19 đến 23/10. Đại hội khép lại bằng lễ bế mạc vào ngày 24/10.

Asian Para Games lần thứ 5 được tổ chức tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục dành cho các VĐV khuyết tật, đồng thời là cơ hội để thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.