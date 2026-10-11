Nhận định Liverpool vs Man City: Chuyến đi bão tố

Maresca vẫn giơ ngón tay cái thể hiện sự lạc quan, nhưng Man City của ông đang phải đối diện nguy cơ xuống hạng.

Một ủy ban độc lập đã kết luận Man City vi phạm gần như toàn bộ 115 cáo buộc mà Premier League đưa ra cách đây hơn ba năm rưỡi.

Man City đang phải trải qua biến động lớn - Ảnh: Opta

Dàn xếp các hợp đồng giả tạo nhằm che giấu số liệu tài chính thực tế, Man City đã tạo ra cơn địa chấn trong bóng đá Anh. Tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết phủ nhận mọi sai phạm và nộp đơn kháng cáo.

Quá trình kháng cáo phải hoàn tất trong 12 tuần. Khoảng thời gian ấy, thầy trò Maresca chỉ có thể tập trung vào những gì họ tự quyết định được trên sân cỏ.

Man City đang làm điều đó gần như hoàn hảo. Họ toàn thắng cả 5 vòng đầu Premier League, ghi 13 bàn và để thủng lưới năm lần, đồng thời khởi đầu thuận lợi tại Champions League và Cúp Liên đoàn Anh.

Ngay trước kỳ nghỉ quốc tế, Man City vượt qua Sunderland với tỷ số 5-3, bất chấp màn trình diễn khiến người hâm họ thót tim. Giờ đây, Man City được dự báo sẽ phải đương đầu bầu không khí thù địch tại Anfield.

Liverpool từng cay đắng về nhì ở Premier League mùa 2013-2014, đúng vào giai đoạn 2009-2018 mà Man City bị cáo buộc vi phạm. Bởi vậy, cảm giác bất công sâu sắc sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool chưa thể tái hiện thành tích toàn thắng của Man City tại Premier League mùa 2026-2027, nhưng vẫn duy trì mạch bất bại với hai chiến thắng và ba trận hòa.

Gần nhất, họ nhọc nhằn đánh bại Bournemouth 1-0 trong trận đấu mà đối thủ tạo ra rất ít pha dứt điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ sáu trên BXH.

Haaland sẽ đối đầu Van Dijk - Ảnh: FB

Những trận Liverpool gặp Man City vốn khó dự đoán, nay càng trở nên phức tạp khi tính đến tác động từ biến cố chưa từng có mà đội bóng áo xanh trải qua.

Trong kỳ nghỉ quốc tế, một số học trò của Maresca như Nico O’Reilly hay Marc Guehi mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Dường như những cáo buộc nhằm vào câu lạc bộ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Dù không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung phong, Liverpool vẫn có thể tận dụng sức nóng tại Anfield để chọc thủng lưới Man City và giành ít nhất 1 điểm.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Chiesa, Ekitike, Gakpo và Isak chấn thương.

Man City: Foden bị treo giò. Semenyo và Haaland bị đau nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Munoz; Barcola.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland.