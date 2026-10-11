30 phút của Baleba đem lại điều MU đang thiếu

Carlos Baleba tạo dấu ấn ngay trong hơn 30 phút đầu tiên khoác áo MU tại Premier League.

Carlos Baleba không đá chính trong trận hòa 1-1 với Tottenham thuộc vòng 6 Premier League tối 10/10, nhưng lại trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý của MU tại Old Trafford.

Tiền vệ người Cameroon được tung vào sân ở phút 59 thay Youri Tielemans, thời điểm đội chủ nhà vẫn chơi chậm và thiếu sức bật ở tuyến giữa. Trước đó, MU khép lại hiệp một với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,05, thấp hơn nhiều so với 0,96 của Tottenham.

Sự xuất hiện của Baleba giúp nhịp chơi thay đổi rõ rệt. Trong hơn 30 phút trên sân, cầu thủ 22 tuổi chạm bóng 31 lần, thực hiện chính xác 16/18 đường chuyền, tạo 2 đường chuyền mở ra cơ hội và có một tình huống tạo cơ hội rõ rệt.

Ở khâu phòng ngự, Baleba cũng để lại dấu ấn với 2 pha tắc bóng, 3 lần cắt bóng, thắng 3/5 tình huống tranh chấp tay đôi và không để đối thủ rê bóng vượt qua lần nào.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở các thông số. Baleba giúp MU chơi trực diện hơn nhờ khả năng tự đưa bóng tiến lên bằng tốc độ và sức mạnh. Thay vì chỉ luân chuyển bóng ngang sân, anh thường chủ động vượt qua lớp pressing đầu tiên của Tottenham để đưa bóng lên phía trước.

Khả năng bao quát của Baleba cũng giúp Bruno Fernandes có thêm khoảng trống hoạt động cao hơn. MU nhờ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào Bruno trong khâu đưa bóng qua tuyến giữa.

Đây cũng là quãng thời gian đội chủ nhà chơi sáng hơn. Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 73, trước khi Tottenham mất Rodrigo Bentancur vì thẻ đỏ năm phút sau.

Baleba giúp tuyến giữa MU tăng tốc độ, sức tranh chấp và khả năng đưa bóng tiến lên.

MU đã thiếu mẫu tiền vệ như Baleba trong phần lớn thời gian đầu mùa. Tielemans có chất lượng chuyền bóng và khả năng điều tiết, nhưng không phải mẫu cầu thủ mạnh ở những tình huống phải che phủ không gian lớn hoặc tăng tốc trong chuyển trạng thái.

Baleba mang đến những phẩm chất khác. Anh có thể tranh chấp, thu hồi bóng rồi tự đưa bóng tiến lên mà không cần thêm một nhịp trung gian.

Điều này đặc biệt quan trọng với MU, đội thường gặp vấn đề khi trận đấu bị đẩy lên tốc độ cao. Trước Tottenham, Baleba giúp tuyến giữa đội chủ nhà mạnh hơn trong tranh chấp và nhanh hơn ở những pha chuyển trạng thái.

Tất nhiên, hơn 30 phút chưa đủ để đưa ra kết luận lớn. MU vẫn để Tottenham, trong thế thiếu người, gỡ hòa ở phút bù giờ và tiếp tục bộc lộ vấn đề trong khả năng kiểm soát trận đấu.

Baleba cũng chưa thể một mình giải quyết toàn bộ hạn chế ở tuyến giữa. Anh vẫn cần thêm thời gian để hiểu cách vận hành của đội và tạo sự ăn ý với Bruno cùng các đồng đội.

Tuy nhiên, màn ra mắt này ít nhất mang đến cho MU một tín hiệu tích cực. Đội bóng cần một tiền vệ đủ khỏe để tranh chấp, đủ nhanh để bao quát và đủ tự tin để đưa bóng tiến lên.

Trong hơn 30 phút trước Tottenham, Baleba đã cho thấy anh có thể mang đến những phẩm chất đó.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.