Án phạt cho Ronaldo nói lên điều gì?

Ronaldo lần đầu trở thành đối tượng của một quy trình kỷ luật chính thức từ FPF sau hơn 20 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo lần đầu trở thành đối tượng của một quy trình kỷ luật chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Ngày 10/10, Hội đồng Kỷ luật FPF mở hồ sơ liên quan việc Ronaldo rời đợt tập trung tuyển quốc gia, đồng thời duy trì lệnh đình chỉ tạm thời trong thời gian điều tra. Án cuối cùng chưa được công bố, nhưng ý nghĩa của quyết định này đã khá rõ.

FPF muốn khẳng định rằng vị thế của Ronaldo không thể đặt anh ra ngoài những nguyên tắc áp dụng cho toàn đội.

FPF phải giữ giới hạn

Trong tuyên bố dài gần 2.000 từ hôm 6/10, Ronaldo thừa nhận mình sai khi rời đội. Anh cũng cho rằng với tư cách đội trưởng, bản thân phải chịu trách nhiệm lớn hơn thay vì được ưu ái nhờ tên tuổi hay những đóng góp trước đây.

Khi chính Ronaldo công khai nhận lỗi, FPF gần như không thể bỏ qua vụ việc. Nếu tạo ngoại lệ cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, liên đoàn sẽ rất khó duy trì kỷ luật với phần còn lại của đội tuyển.

Theo quy định của FPF, một tuyển thủ tự ý rời hoạt động của đội tuyển có thể bị đình chỉ. Mức phạt cuối cùng còn phụ thuộc quá trình điều tra và các tình tiết giảm nhẹ, trong đó việc Ronaldo chủ động nhận trách nhiệm có thể được xem xét.

Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở số tuần hay số tháng anh phải nghỉ.

Sau khi hoàn thành án phạt, Ronaldo vẫn phải cạnh tranh để giành lại vị trí trong kế hoạch của HLV Jorge Jesus.

Suốt nhiều năm, mọi quyết định liên quan Ronaldo đều mang sức nặng lớn hơn bình thường. Việc anh đá chính, dự bị hay bị thay ra đều dễ trở thành chủ đề tranh luận. Chính vì thế, án phạt lần này mang ý nghĩa như một cách FPF vạch lại ranh giới giữa vị thế cá nhân và kỷ luật tập thể.

Ronaldo có thể đặc biệt về thành tích và tầm ảnh hưởng. Nhưng khi khoác áo đội tuyển, anh vẫn phải chịu cùng những nguyên tắc cơ bản như những cầu thủ khác.

Quyền quyết định thuộc về HLV Jorge Jesus

Sau khi hoàn thành án phạt, Ronaldo vẫn muốn trở lại tuyển Bồ Đào Nha nếu duy trì thể lực và phong độ. Anh cũng nhanh chóng ghi bàn cho Al Nassr ngay sau cuộc khủng hoảng, nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 980.

Nhưng ghi bàn ở CLB không đồng nghĩa với việc vị trí ở đội tuyển được đảm bảo.

FPF có thể quyết định Ronaldo bị đình chỉ bao lâu. Còn sau đó, HLV Jorge Jesus mới là người quyết định anh có được triệu tập, đá chính hay chơi bao nhiêu phút.

Đây mới là thay đổi đáng chú ý nhất sau vụ việc.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus bắt nguồn từ cách hai bên hiểu khác nhau về những trao đổi liên quan thời lượng thi đấu. Ronaldo cho rằng HLV không thực hiện đúng điều đã thống nhất, trong khi Jesus vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về chuyên môn.

HLV Jorge Jesus chưa đóng cửa với CR7 nếu tiền đạo 41 tuổi đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Dù những trao đổi hậu trường diễn ra thế nào, nguyên tắc cơ bản không thay đổi. Cầu thủ có quyền không hài lòng, nhưng cách sử dụng nhân sự vẫn thuộc về HLV.

Bồ Đào Nha cũng không rơi vào khủng hoảng sau khi Ronaldo rời đội. Những kết quả tích cực giúp HLV Jorge Jesus có thêm cơ sở để xây dựng đội bóng ít phụ thuộc hơn vào thủ quân 41 tuổi.

Vì thế, án phạt lần này không chỉ nói về hành động Ronaldo bỏ tuyển.

Nó còn cho thấy vị thế của anh đang thay đổi.

Ronaldo có thể hoàn thành án phạt, tiếp tục ghi bàn và trở lại đội tuyển. Nhưng từ thời điểm này, anh không còn mặc nhiên đứng ở trung tâm mọi kế hoạch của Bồ Đào Nha.

Lịch sử của Ronaldo với đội tuyển không thay đổi vì một quyết định kỷ luật. Tuy nhiên, cách FPF và HLV Jorge Jesus xử lý vụ việc cho thấy Bồ Đào Nha đã bắt đầu chuẩn bị cho một giai đoạn mà tập thể phải đứng trước tên tuổi lớn nhất của mình.