Hòang Anh Gia Lai tìm lại niềm vui chiến thắng

Trở về sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón CLB Thanh Hóa trong trận đấu diễn ra tối qua (10/10). Đây là màn đối đầu quan trọng với cả hai đội khi họ đều đang cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Đội khách Thanh Hóa là những người vươn lên dẫn trước ở phút 16 nhờ pha lập công của Monteiro Martins. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu khi chỉ 4 phút sau, tiền đạo ngoại Milan Makaric ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, cả hai đội tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 57, tuyển thủ Lào Damoth ThongKhamsavath tỏa sáng, ghi bàn giúp Thanh Hóa tái lập lợi thế dẫn trước.

Bảo toàn thành công tỷ số 2-1 đến hết trận, thầy trò HLV Xuân Hợp giành trọn 3 điểm và vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu cùng ngày, trên sân Quy Nhơn, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước CLB SHB Đà Nẵng. Sau hai thất bại liên tiếp ở đầu mùa giải, đội bóng phố Núi rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực và lấy lại sự tự tin.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng kỳ vọng giành thêm điểm số trước đối thủ được đánh giá ngang sức. Dẫu vậy, HAGL đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng cách biệt 3-0, qua đó kịp thời cải thiện tình hình và tiếp tục bám sát SHB Đà Nẵng. Sau 3 vòng đấu, cả hai đội đều có 3 điểm.

Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng đấu tại V.League 2026/27 (Ảnh VPF)

Tại sân Thiên Trường, trận derby giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình diễn ra với quyết tâm cao từ cả hai phía. Đội chủ nhà muốn giành chiến thắng để trở lại cuộc đua ở nhóm đầu bảng, trong khi Ninh Bình cũng đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm nhằm tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN, đội đang có 9 điểm.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Ninh Bình vươn lên dẫn trước ở phút 57 nhờ pha lập công của đội trưởng Hoàng Đức.

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Thép Xanh Nam Định đẩy mạnh sức ép và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Mạnh Quỳnh ở phút 73. Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội liên tục tổ chức các đợt tấn công với hy vọng giành chiến thắng, nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Kết quả này khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội, trong khi Thép Xanh Nam Định vẫn chưa thể chen chân vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hôm nay (11/10), các trận đấu của vòng 3 V.League tiếp tục diễn ra khi Sông Lam Nghệ An gặp Công an TPHCM và Hà Nội FC gặp CLB Bắc Ninh.