Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/10: Liverpool đại chiến Man City

Bóng đá ngày 11/10 tiếp tục dày đặc từ Việt Nam tới châu Âu. Hai trận cuối vòng 3 V.League diễn ra trên sân Vinh và Mỹ Đình, trong khi Ngoại hạng Anh dành tâm điểm cho Liverpool - Man City lúc 22h30.

Serie A cũng có AC Milan, Juventus và Roma đồng loạt ra sân; La Liga, Bundesliga và Ligue 1 tiếp tục hoàn tất vòng đấu cuối tuần.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 11/10: MU hòa Tottenham, Barcelona và Real Madrid cùng thắng

Loạt trận tối 10 và rạng sáng 11/10 mang đến nhiều kết quả đáng chú ý. MU tiếp tục đánh rơi điểm khi hòa Tottenham 1-1 tại Old Trafford, trong khi Chelsea thắng Bournemouth tới 5-1. Arsenal vượt qua Leeds 2-1 để có thêm ba điểm quan trọng.

Barcelona tiếp tục duy trì khởi đầu rất mạnh tại La Liga bằng chiến thắng 3-0 trước Getafe. Real Madrid vất vả hơn khi chỉ thắng Villarreal 1-0, còn Bayern Munich bất ngờ bị Augsburg cầm hòa 2-2 dù tạo ra nhiều cơ hội.

PSG thắng Le Mans 3-1, Inter Milan vượt qua Parma 3-0 và Napoli cũng thắng Frosinone với cách biệt ba bàn. Kết quả cho thấy nhóm ứng viên lớn tại Pháp và Italia nhìn chung giải quyết tốt các trận được đánh giá thuận lợi.

Nam Định 1-1 Ninh Bình: Hoàng Đức tạo khác biệt sau khi vào sân

Trận được chú ý nhất của V.League ngày 10/10 kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hoàng Đức vào sân đầu hiệp hai rồi mở tỷ số cho Ninh Bình ở phút 57. Nam Định đáp trả bằng bàn gỡ của Mạnh Quỳnh phút 73.

Ninh Bình có thể tiếc nuối bởi họ từng đưa bóng trúng cột dọc và có những thời điểm kiểm soát tốt hơn sau khi Hoàng Đức xuất hiện. Nam Định lại thể hiện phản ứng tích cực sau khi bị dẫn, đồng thời tạo thêm cơ hội ở cuối trận.

Kết quả hòa phản ánh tương đối đúng thế trận. Ninh Bình có sức sáng tạo tốt hơn khi Hoàng Đức vào sân, nhưng Nam Định vẫn đủ khả năng tăng tốc ở thời điểm cần thiết dù thiếu Xuân Son trên hàng công.

HAGL gây ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng, còn Thanh Hóa giành ba điểm quan trọng trên sân Hải Phòng với tỷ số 2-1.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 11/10

V.League còn hai trận của vòng 3. Sông Lam Nghệ An tiếp Công an TP.HCM lúc 18h00, trước khi Hà Nội gặp Bắc Ninh lúc 19h15 trên sân Mỹ Đình. Hai trận hạng Nhất cũng diễn ra tại Nha Trang và Quy Nhơn.

SLNA - Công an TP.HCM: Chủ nhà có cơ hội duy trì khởi đầu ấn tượng

SLNA bước vào trận đấu với 6 điểm tuyệt đối sau hai vòng. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 4-1 ngay trên sân Hà Nội, kết quả cho thấy đội bóng xứ Nghệ đang có sự tự tin và hiệu quả tốt hơn đáng kể so với nhiều giai đoạn trước.

Công an TP.HCM có 3 điểm sau hai trận: thắng Hà Nội 3-1 rồi thua Bắc Ninh 0-1. Đội khách cũng vừa phải thi đấu tại Thái Lan ở Shopee Cup, vì vậy khả năng hồi phục thể lực có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cách họ nhập cuộc tại sân Vinh.

SLNA có lợi thế sân nhà và trạng thái thể lực tốt hơn, nhưng Công an TP.HCM sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Nếu chủ nhà giữ được cường độ pressing và không để đối phương dễ dàng đưa bóng vào khu vực giữa các tuyến, ba điểm tiếp theo là mục tiêu khả thi.

Hà Nội - Bắc Ninh: Áp lực lớn tại Mỹ Đình

Trận Hà Nội - Bắc Ninh được chuyển sang sân Mỹ Đình và bắt đầu lúc 19h15. Hà Nội chưa thắng sau hai trận đầu mùa, trong đó có thất bại 1-4 trước SLNA. Bắc Ninh lại từng tạo bất ngờ khi đánh bại Công an TP.HCM 1-0.

Với Hà Nội, đây đã là trận cần ba điểm hơn là một cuộc đấu để thăm dò. Đội chủ nhà có chất lượng nhân sự tốt, nhưng khả năng bảo vệ khoảng trống khi mất bóng và hiệu quả dứt điểm cần được cải thiện.

Bắc Ninh không chịu nhiều sức ép như đối thủ. Một thế trận phòng ngự chặt rồi đưa bóng nhanh lên phía trên có thể là lựa chọn hợp lý. Nếu trận đấu vẫn hòa sau khoảng một giờ, áp lực tâm lý sẽ chuyển ngày càng nhiều về phía Hà Nội.

Hạng Nhất: Công An Nhân Dân gặp phép thử tại Nha Trang

Công An Nhân Dân làm khách trước Khánh Hòa lúc 17h00. Khánh Hòa có một điểm sau trận hòa Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng mở màn, còn Công An Nhân Dân đang được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng.

Lợi thế sân 19/8 có thể giúp Khánh Hòa kéo trận đấu về thế giằng co. Công An Nhân Dân nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng muốn lấy ba điểm họ cần kiên nhẫn, đặc biệt trong những thời điểm đội chủ nhà chủ động giữ đội hình thấp.

Liverpool - Man City: Tâm điểm lớn nhất ngày 11/10

Ngoại hạng Anh chỉ có ba trận trong ngày Chủ nhật, nhưng Liverpool - Man City lúc 22h30 đủ để trở thành tâm điểm của cả lịch bóng đá châu Âu.

Liverpool bước vào trận đấu với bất lợi về lực lượng khi Alexander Isak và Cody Gakpo được xác nhận không thể góp mặt. Man City cũng thiếu Phil Foden vì án treo giò. Những sự vắng mặt này có thể khiến cả hai phải điều chỉnh đáng kể cách tổ chức hàng công.

Điểm đáng chờ đợi nằm ở cuộc chiến kiểm soát tuyến giữa. Liverpool trên sân Anfield thường muốn đẩy tốc độ lên cao, còn Man City có khả năng kéo trận đấu về nhịp kiểm soát nếu vượt qua được lớp pressing đầu tiên.

Việc Liverpool thiếu hai phương án tấn công quan trọng có thể khiến họ phải chơi trực diện hơn. Trong khi đó, Man City cần hạn chế những pha mất bóng ở trung lộ bởi Anfield là nơi đối thủ thường chuyển trạng thái rất nhanh.

Nếu trận đấu cởi mở từ sớm, khả năng xuất hiện nhiều cơ hội là khá cao. Ngược lại, một bàn thắng sớm của Man City có thể khiến Liverpool phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy đội hình cao hơn.

Serie A: AC Milan và Juventus cùng gặp những chuyến đi khó

Serie A có lịch khá hấp dẫn trong ngày. Roma ra sân từ 17h30, AC Milan làm khách trước Sassuolo lúc 23h00, còn Juventus gặp Cagliari lúc 01h45 ngày 12/10.

AC Milan chưa thua tại Serie A mùa này nhưng Sassuolo từng là đối thủ gây nhiều khó khăn. Milan không thắng trong ba lần gặp Sassuolo gần nhất ở giải quốc nội, vì vậy đây không phải chuyến đi có thể giải quyết chỉ bằng chênh lệch tên tuổi.

Cagliari - Juventus cũng có nhiều điều đáng chú ý. Cagliari bước vào vòng đấu với hàng phòng ngự thuộc nhóm tốt nhất giải, còn Juventus chuẩn bị bắt đầu chuỗi lịch rất dày với chín trận trong vòng chưa đầy một tháng.

Với Juventus, khả năng giữ sự kiên nhẫn sẽ đặc biệt quan trọng. Cagliari không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng phòng ngự khá chặt và có thể gây nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

La Liga, Bundesliga và Ligue 1 tiếp tục hoàn tất vòng đấu

La Liga không có Barcelona hay Real Madrid trong ngày sau khi hai đội đã thi đấu tối qua. Trận đáng chú ý hơn cả là Real Sociedad - Deportivo lúc 21h15; Deportivo đang thể hiện phong độ sân khách khá tích cực.

Nhóm trận này không có một cặp đấu lớn ngang Liverpool - Man City, nhưng khá phù hợp với độc giả muốn theo dõi liên tục từ đầu giờ tối tới rạng sáng.

Những trận đáng xem nhất ngày 11/10

Với bóng đá Việt Nam, SLNA - Công an TP.HCM lúc 18h00 và Hà Nội - Bắc Ninh lúc 19h15 là hai trận đáng ưu tiên. SLNA có cơ hội kéo dài chuỗi khởi đầu hoàn hảo, còn Hà Nội bước vào trận đấu với áp lực phải tìm chiến thắng đầu tiên.

Ở châu Âu, Liverpool - Man City lúc 22h30 là trận đáng xem nhất trong ngày. Sau đó, người hâm mộ Serie A có thể tiếp tục với Sassuolo - AC Milan lúc 23h00 và Cagliari - Juventus lúc 01h45 ngày 12/10.

Nhìn rộng hơn, lịch 11/10 không dày các trận đại chiến như ngày thứ Bảy, nhưng lại có ba điểm nhấn rất rõ: cuộc đua điểm số tại V.League, trận chiến ở Anfield và thử thách sân khách dành cho hai tên tuổi lớn của Serie A.