Cunha cãi nhau với CĐV MU

Cunha và đồng đội gây thất vọng lớn.

Phút 23 trên sân Old Trafford, máy quay ghi lại khoảnh khắc Cunha phản ứng đáp trả những lời chỉ trích từ khán đài của CĐV MU. Nội dung không được tiết lộ nhưng The Sun cho rằng người hâm mộ đội chủ nhà tỏ ra bất bình vì màn trình diễn của cả tập thể, bao gồm cả Cunha.

Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về thái độ của tiền đạo người Brazil trong thời điểm đội bóng gặp khó khăn.

Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra tức giận với Cunha. Có ý kiến cho rằng việc cầu thủ này tranh cãi với khán giả chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí, một số cổ động viên còn yêu cầu ban huấn luyện thay anh ra sân.

Ngược lại, cũng có người đưa ra cách nhìn khác. Một cổ động viên cho rằng Cunha thực chất muốn khích lệ khán giả tiếp thêm động lực cho đội bóng, nhưng lời kêu gọi đó không nhận được phản ứng như mong đợi.

MU hòa thất vọng trước Tottenham. Ảnh: Reuters.

Sau loạt trận FIFA Days, MU trở lại Premier League với kỳ vọng tạo ra màn trình diễn tích cực trước Tottenham. Được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, thầy trò HLV Michael Carrick có lý do để hướng tới một khởi đầu mạnh mẽ nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại diễn ra trái ngược. MU nhập cuộc chậm chạp, thiếu sự chủ động và gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đáng chú ý, Tottenham mới là đội bóng khởi đầu tốt hơn, dù đối thủ của họ đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League theo thông tin từ nguồn tin ban đầu.

Màn trình diễn nghèo nàn khiến sự kiên nhẫn của các cổ động viên chủ nhà dần cạn kiệt. Những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện trên khán đài, hướng về phía các cầu thủ MU khi đội bóng không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên đối thủ.

Cunha là người kiến tạo cho Bryan Mbeumo ghi bàn duy nhất cho MU, trước khi Dominic Solanke gỡ hòa 1-1 sau pha đánh đầu tung lưới Senne Lammens. Trận hòa khiến MU vẫn nằm ở nhóm nửa dưới bảng xếp hạng Premier League sau vòng 6.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.