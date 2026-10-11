Hoàng Anh Gia Lai thắng đậm, Hải Phòng thua trên sân nhà

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: HAGL)

Diễn biến trận đấu diễn ra với nhịp độ khá cao, hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Phút 37, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng phạt đền 11m và Luann Augusto thực hiện thành công mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 54, Alves Reis ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Lucas lập công ở phút 65 để ấn định chiến thắng 3-0. Dẫn trước hai bàn, Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi chậm và lùi sâu hơn, hạn chế khoảng trống cho đối phương. Đà Nẵng vẫn có cơ hội từ một tình huống phối hợp đá phạt góc đầu hiệp hai, nhưng không thể vượt qua thủ môn Trung Kiên.

Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với Hoàng Anh Gia Lai nhưng với 3 điểm giành được trên sân Quy Nhơn chưa đủ để khẳng định những vấn đề của đội bóng phố Núi đã được giải quyết. Điều quan trọng là họ cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả khi tổ chức tấn công, thay vì chỉ cải thiện phong độ trong một trận đấu.

Bước vào vòng ba, Hải Phòng đang có ba điểm, xếp ở vị trí thứ 10 và hy vọng có tiếp một chiến thắng khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Lạch Tray. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình, nhưng đội khách mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Sau khi tiền đạo Guindo để lỡ đáng tiếc cơ hội ở phút 11, chỉ chưa đầy 5 phút sau, Matheus Martins có pha đột phá từ tình huống phối hợp bên cánh trái và dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Cũng rất nhanh sau đó, Makaric gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng trên chấm đá phạt 11m do hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong khu vực cấm. Nửa cuối hiệp một và đầu hiệp hai, các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, phối hợp giữa các tuyến nhuần nhuyễn và liên tục tạo ra những tình huống tấn công sắc bén. Ngay đầu hiệp hai, ở phút 57, từ một pha đi bóng tốc độ và chọc khe chính xác của đồng đội, Damoth băng xuống dứt điểm căng, ghi bàn thắng thứ hai cho Thanh Hóa, ấn định chiến thắng 2-1.

Trên sân Thiên Trường tối qua, Ninh Bình đã bỏ lỡ cơ hội nối dài chuỗi chiến thắng, trong khi đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định nhập cuộc quyết tâm. Cả hai đội đều để lỡ cơ hội trong hiệp một, sau giờ nghỉ, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung Hoàng Đức vào sân. Tiền vệ này nhanh chóng tạo dấu ấn, giúp đội khách cải thiện khả năng tổ chức tấn công. Phút 57, Quốc Việt băng lên bên cánh trái, trả bóng thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm tinh tế, đánh bại Nguyên Mạnh và đưa Ninh Bình dẫn trước 1-0. Nam Định gia tăng sức ép và đến phút 73 ghi bàn gỡ hòa 1-1, đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.