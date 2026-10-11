Cận cảnh màn xô xát dữ dội trận Man Utd - Tottenham

Màn xô xát bùng phát ở phút 78 trên sân Old Trafford, chỉ 5 phút sau khi tiền đạo Bryan Mbeumo mở tỷ số cho Man Utd tại vòng 6 Ngoại hạng Anh hôm 11/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: The Sun.

Tiền vệ Rodrigo Bentancur (Tottenham) có pha tranh bóng quyết liệt với hậu vệ Luke Shaw (Man Utd), trong bối cảnh cầu thủ 2 đội liên tục có những tình huống va chạm căng thẳng. Ảnh: Getty.

Sau khi bị Luke Shaw đẩy ngã, Bentancur đứng dậy, đối mặt rồi húc đầu vào hậu vệ Man Utd. Hành động thiếu kiềm chế khiến tiền vệ Uruguay phải trả giá đắt. Ảnh: Getty.

Cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện Man Utd, Tottenham cùng lao vào giữa màn xô xát. HLV Michael Carrick cũng xuất hiện khi đôi bên tìm cách ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Ảnh: Alamy Live News.

Trọng tài Stuart Attwell truất quyền thi đấu của Bentancur vì hành vi bạo lực, bất chấp phản ứng từ tiền vệ Tottenham. Luke Shaw cũng phải nhận thẻ vàng sau vụ việc. Ảnh: Getty.

Tiền đạo Bryan Mbeumo trước đó 5 phút, ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd, trong trận đấu thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Dù chơi thiếu người nhưng Tottenham sau đó vẫn gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu của tiền đạo Dominic Solanke ở phút 90+2. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Các cầu thủ Tottenham mừng bàn thắng đem về điểm số quý giá trước Man Utd ngay tại thánh địa Old Trafford. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Thống kê trận hòa 1-1 cho thấy Man Utd và Tottenham cùng tung ra 12 cú sút, kiểm soát bóng 50%. Đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng dù chơi hơn người trong những phút cuối. Đồ họa: The Sun.