Bruno Fernandes bị công kích

Fernandes và Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU.

MU đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong 40 năm. Sau 11 trận trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford giành được hai chiến thắng và nhận tới năm thất bại. Thành tích bết bát kéo theo bất ổn nội bộ, đặc biệt khi các cầu thủ công khai bày tỏ sự bất mãn.

Tuần trước, trung vệ Martinez gây chú ý khi chỉ trích giới chủ MU vì không đầu tư đủ mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Como ở Champions League, Fernandes tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick.

Chứng kiến điều đó, Shearer không giấu được sự thất vọng. Cựu tiền đạo Newcastle cho rằng thay vì đổ lỗi cho ban huấn luyện, Fernandes và Martinez cần nhìn lại màn trình diễn của chính mình, đặc biệt là tinh thần thi đấu và mức độ cống hiến trên sân.

"Nhìn vào những gì xảy ra trong tuần qua, Martinez lên tiếng như vậy, rồi Fernandes cũng chỉ trích sau trận đấu. Tôi chỉ muốn hỏi là họ có thể tập trung làm tốt công việc của mình được không? Tôi không thấy Fernandes chạy nhiều, nỗ lực đủ lớn hay thể hiện sự tận tụy cần thiết trong trận đấu vừa qua", Shearer chia sẻ.

Theo huyền thoại 56 tuổi, quyền lực của cầu thủ trong phòng thay đồ là điều khó tránh khỏi ở bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa các ngôi sao được phép né tránh trách nhiệm cá nhân, nhất là khi đội bóng liên tục nhận kết quả đáng thất vọng.

Fernandes gây sốc khi chỉ trích chiến thuật của HLV Carrick.

Shearer đặc biệt nhắm vào Fernandes, người giữ băng đội trưởng và từng được bầu là "Cầu thủ hay nhất MU" mùa trước. Ông cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa thể hiện được phong độ tương xứng ở mùa giải này, nên càng không có lý do để công khai gây thêm áp lực lên Carrick.

"Fernandes là đội trưởng. Cậu ấy không thể chỉ trích HLV và đẩy ban huấn luyện vào thế khó khi bản thân vừa trải qua một trận đấu tệ hại, cũng như một mùa giải không tốt. Thay vì đổ lỗi cho HLV, Fernandes nên thừa nhận cả đội đang chơi kém và bản thân phải chịu trách nhiệm với tư cách đội trưởng", Shearer nhấn mạnh.

Cựu danh thủ cũng cho rằng Fernandes có thể không hài lòng khi bị thay ra, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để công kích nhà cầm quân. Trong bối cảnh MU khủng hoảng, những phát ngôn công khai của các trụ cột chỉ khiến sức ép đè nặng hơn lên đội bóng.

Hiện "Quỷ đỏ" đứng thứ 13 ở Premier League với chỉ 7 điểm sau 7 vòng. Tại Champions League, họ đứng thứ 20 với chỉ duy nhất 1 trận thắng sau 3 trận đã đấu.