Đại hội thể thao nóng trước khai mạc, nhiều môn treo thưởng hàng trăm triệu đồng

🤑 🥇 Golf treo thưởng 200 triệu đồng cho mỗi HCV

Hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (khai mạc từ 14/11), các bộ môn thể thao TP.HCM đang có những động thái thiết thực nhằm khích lệ, động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên. Đáng chú ý, Hội Gôn (Golf) TP.HCM công bố mức thưởng lên đến 200 triệu đồng cho mỗi Huy chương Vàng (HCV) mà vận động viên thuộc đoàn thể thao TP.HCM giành được tại Đại hội.

Nhiều bộ môn thể thao TP.HCM lần lượt công bố mức thưởng nóng, trong đó môn golf gây chú ý với mức thưởng 200 triệu đồng cho mỗi HCV

Mức thưởng này áp dụng cho cả nội dung cá nhân và đồng đội. Đây được xem là nguồn động viên đáng kể, giúp các golfer có thêm động lực hướng đến mục tiêu chinh phục những vị trí cao nhất, đóng góp vào thành tích chung của thể thao thành phố.

Trong khi đó, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) cũng quyết định thưởng nóng 30 triệu đồng cho mỗi HCV mà các cơ thủ đội tuyển thành phố giành được tại Đại hội.

Theo HBSF, phần thưởng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực, cống hiến của các vận động viên. Đây cũng là cách để Liên đoàn thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng đội tuyển, tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm cho các cơ thủ trong hành trình tranh tài.

Billiards & Snooker TP.HCM đặt mục tiêu giành 3 HCV tại Đại hội lần này. Với mức thưởng nóng 30 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, đội tuyển có thêm động lực để hiện thực hóa chỉ tiêu, góp phần mang vinh quang về cho thể thao thành phố.

🎁 ✨ Cầu lông cũng có mức thưởng riêng cho các VĐV

Không chỉ golf và billiards, Liên đoàn Cầu lông TP.HCM cũng công bố chính sách thưởng dành cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội. Theo đó, Liên đoàn sẽ trao thưởng cho các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và các nội dung cá nhân gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Môn cầu lông có mức thưởng đa dạng từ cá nhân đến đồng đội

Cụ thể, ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, mức thưởng lần lượt là 30 triệu đồng cho HCV, 20 triệu đồng cho Huy chương Bạc (HCB) và 15 triệu đồng cho Huy chương Đồng (HCĐ). Đối với các nội dung cá nhân, mức thưởng là 25 triệu đồng cho HCV, 15 triệu đồng cho HCB và 8 triệu đồng cho HCĐ.

Liên đoàn Cầu lông TP.HCM cho biết các phần thưởng sẽ được trao tại hội nghị của Liên đoàn, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các thành viên đội tuyển cầu lông thành phố trước khi bước vào những cuộc tranh tài quan trọng.

🔥 🏆 Hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế thể thao TP.HCM

Việc các liên đoàn, hội thể thao chủ động công bố mức thưởng trước thềm Đại hội cho thấy sự quan tâm, đồng hành đối với các đội tuyển và vận động viên. Những khoản thưởng không chỉ mang ý nghĩa khích lệ về vật chất mà còn góp phần tạo khí thế, thúc đẩy tinh thần quyết tâm chinh phục thành tích cao.

Quyết Chiến và Bao Phương Vinh là 2 cơ thủ chủ lực ở nội dung carom 3 băng nam của tuyển Billiards & Snooker TP.HCM

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 25/11 tại TP.HCM. Đây là sự kiện thể thao lớn của cả nước, nơi các địa phương tranh tài ở nhiều môn thể thao, hướng đến mục tiêu đánh giá lực lượng, chất lượng đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao.

Đại hội thể thao toàn quốc 2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn

Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị của các đội tuyển, thể thao TP.HCM được kỳ vọng sẽ có một kỳ Đại hội thành công. Những chỉ tiêu huy chương, trong đó đội tuyển billiards & snooker đặt mục tiêu từ 3-4 HCV, sẽ là động lực để các vận động viên nỗ lực hết mình, hướng đến những thành tích tốt nhất.