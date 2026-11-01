Không cần 'trát sa thải', Carrick nên từ chức ngay và luôn sau trận thua Chelsea?

Trận thua được dự báo trước, nhưng cách thua thì khó chấp nhận

MU thua Chelsea 0-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 9. Michael Carrick vẫn được người hâm mộ ủng hộ, nhưng những gì các học trò thể hiện trên sân đang đẩy ông đến giới hạn chịu đựng.

Có lẽ đã đến lúc Carrick nghĩ đến chuyện từ chức, thay vì tiếp tục cố cứu một tập thể liên tục khiến ông thất vọng.

Carrick bất lực trên ghế huấn luyện MU

Carrick bất lực nhìn học trò tự làm khó mình

MU không chơi tệ trong hiệp một tại Stamford Bridge. Bruno Fernandes có cơ hội mở tỷ số ở phút 18 nhưng lại sút vọt xà. Matheus Cunha đưa được bóng vào lưới ở phút 34, song bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Đến phút 42, Amad Diallo cũng bỏ lỡ cơ hội thuận lợi.

Sang hiệp hai, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Morgan Rogers ghi bàn ở phút 50 sau pha đi bóng vượt qua hàng thủ MU. Chưa đầy 15 phút sau, Lisandro Martinez nhận thẻ vàng thứ hai vì dùng tay phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm, khiến đội nhà vừa mất người vừa chịu phạt đền. Cole Palmer không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 64.

Đáng trách nhất là Martinez nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 82 giây. Một trung vệ giàu kinh nghiệm lại mắc sai lầm khó chấp nhận khi đội bóng đang cần bàn gỡ. Chẳng có bằng chứng nào khẳng định anh cố tình nhận thẻ đỏ để chống Carrick, nhưng cách thi đấu thiếu kiểm soát ấy thực sự khiến người ta có cảm giác các cầu thủ đang tự phá hỏng công sức của huấn luyện viên.

Những trụ cột đang khiến Carrick thất vọng

Trước trận gặp Chelsea, Carrick đã đưa Bruno trở lại đội hình chính sau những bất đồng liên quan đến chiến thuật. Ông tiếp tục tin tưởng tiền vệ người Bồ Đào Nha với vai trò đội trưởng, nhưng sự trở lại ấy chẳng giúp MU cải thiện kết quả.

Bruno có thể bỏ lỡ cơ hội, bởi ngay cả những cầu thủ xuất sắc nhất cũng không thể ghi bàn trong mọi tình huống. Vấn đề là MU đang thiếu những người đủ bản lĩnh để giúp đội bóng vượt qua khó khăn. Khi các trụ cột liên tục mắc lỗi, những điều chỉnh chiến thuật của Carrick cũng trở nên vô nghĩa.

Từ hy vọng cạnh tranh top đầu đến nỗi lo xuống hạng

Thất bại tại Stamford Bridge khiến MU nhận trận thua thứ 3 liên tiếp, trải qua 6 thất bại và 3 trận hòa trong chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ năm 1988, cách đây 38 năm.

Tại Ngoại hạng Anh, MU mới thắng 1 trong 9 trận đầu mùa, giành 7 điểm và đối mặt nguy cơ phải bước vào cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt ở hành trình sắp tới. Đây là điều cực khó chấp nhận với một CLB tầm cỡ như Quỷ đỏ.

Đổ hết trách nhiệm lên Carrick sẽ không công bằng. Ông có những sai lầm về chuyên môn, nhưng một đội bóng liên tục bỏ lỡ cơ hội, phòng ngự lỏng lẻo và thiếu kỷ luật thì thay huấn luyện viên cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề.

Carrick không còn gì để tiếc nuối

Sau trận đấu, Carrick một mình tiến đến cảm ơn người hâm mộ MU. Ông nhận được những tiếng cổ vũ, trong khi các cầu thủ bước theo sau lại phải nghe cả những tiếng la ó.

Chi tiết ấy thật sự chua chát. Người hâm mộ vẫn dành tình cảm cho Carrick, nhưng đội bóng của ông ngày càng sa sút. Tình yêu dành cho MU có lẽ là lý do lớn nhất khiến ông chưa muốn buông tay.

Nhưng Carrick ơi, nếu được thì hãy từ chức đi. Ông còn tiếc gì một tập thể mà những cầu thủ được kỳ vọng nhất lại liên tục khiến đội nhà trả giá? Rời đi lúc này không có nghĩa là ông phải nhận hết trách nhiệm. Đôi khi, đó còn là cách giữ lại danh tiếng và tình cảm của người hâm mộ, thay vì tiếp tục bất lực trên băng ghế huấn luyện.

MU có thể tìm một người cầm quân khác, nhưng nếu cầu thủ không thay đổi thái độ và trách nhiệm thi đấu, cuộc khủng hoảng này vẫn sẽ tiếp diễn.