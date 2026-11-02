U23 Singapore mang nhiều tài năng trẻ đến Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Singapore trong lần tranh tài với U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đến với giải đấu tại Gia Lai, U23 Singapore mang theo 23 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia, tích lũy kinh nghiệm ở những sân chơi khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý nhất là Khairin Nadim Bin Rahim, cầu thủ sinh năm 2004 từng tạo dấu ấn khi trở thành người trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League ở tuổi 15.

Trưởng thành từ môi trường bóng đá trong nước, Khairin Nadim từng khoác áo Young Lions và Lion City Sailors trước khi gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha vào tháng 2.2025. Việc được tiếp cận môi trường bóng đá châu Âu là trải nghiệm đáng giá đối với quá trình phát triển của cầu thủ này.

Ở cấp độ đội tuyển, Khairin Nadim cũng sở hữu kinh nghiệm đáng kể khi từng tham dự ba kỳ SEA Games vào các năm 2021, 2023 và 2025. Với nền tảng chuyên môn cùng trải nghiệm thi đấu quốc tế, cầu thủ 22 tuổi được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của U23 Singapore tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Một gương mặt khác từng có thời gian chơi bóng tại Bồ Đào Nha là tiền vệ Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi. Sinh năm 2004, cầu thủ này có cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo và thi đấu khác biệt so với bóng đá Singapore.

Sự góp mặt của Khairin Nadim và Muhammad Asis được kỳ vọng giúp U23 Singapore có thêm những phương án triển khai lối chơi khi đối đầu với các đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Ở khu vực trung tuyến, Amir Syafiz Bin Abdul Rashid cũng là cái tên đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2004 từng được giao trọng trách đội trưởng U23 Singapore trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Với kinh nghiệm tích lũy ở cấp độ trẻ, Amir Syafiz được kỳ vọng góp phần duy trì sự ổn định, tổ chức lối chơi và kết nối các tuyến của đội bóng đảo quốc sư tử.

Bên cạnh những cầu thủ đã có kinh nghiệm, U23 Singapore còn tạo cơ hội cho nhiều nhân tố thuộc lứa tuổi 2007 và 2008.

Các gương mặt như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian hay Andy Reefqy được đưa vào danh sách tham dự, cho thấy định hướng trẻ hóa lực lượng và tạo điều kiện để các cầu thủ sớm làm quen với môi trường thi đấu quốc tế.

Ở vị trí thủ môn, Firman Nabil Bin Mohamad Faizal cũng là một nhân tố đáng chú ý khi từng được triệu tập vào đội hình U23 Singapore tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ có trải nghiệm thi đấu quốc tế và lớp tài năng trẻ giúp U23 Singapore có thêm cơ hội thử nghiệm nhân sự, đánh giá khả năng phối hợp cũng như hoàn thiện lối chơi.

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Singapore sẽ đối đầu với ba đội bóng gồm U23 Qatar, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đây đều là những đối thủ có thể mang đến các thử thách khác nhau về chuyên môn, qua đó giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn chất lượng đội hình.

Theo lịch thi đấu, U23 Singapore sẽ gặp U23 Qatar lúc 15h ngày 10.11, trước khi chạm trán chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h ngày 12.11. Ở lượt trận cuối, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ đối đầu với U23 Thái Lan lúc 15h ngày 14.11.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ là cơ hội để U23 Singapore cạnh tranh kết quả tích cực mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu tiếp theo của bóng đá trẻ nước này.