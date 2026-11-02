Marc Marquez tiến gần tới việc bảo vệ chức vô địch MotoGP thế giới
Đương kim vô địch MotoGP, Marc Marquez, đã giành chiến thắng tại chặng đua Malaysia. Với chiến thắng này, tay đua từng 7 lần vô địch MotoGP đã nâng tổng điểm của mình lên 399, bỏ xa Jorge Martin 44 điểm. Nếu có thể nới rộng khoảng cách lên 74 điểm tại chặng Qatar Grand Prix diễn ra vào tuần tới, Marquez sẽ chính thức giành chức vô địch thế giới lần thứ 8.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/marc-marquez-tien-gan-toi-viec-bao-ve-chuc-vo-dich-motogp-the-gioi-246261102220359619.htm