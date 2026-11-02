Marc Marquez tiến gần tới việc bảo vệ chức vô địch MotoGP thế giới

U23 Singapore sẽ tham dự Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 với đội hình kết hợp giữa những cầu thủ từng thi đấu ở nước ngoài và các gương mặt trẻ giàu triển vọng. Trong đó, tiền đạo Khairin Nadim, người từng gia nhập một CLB tại Bồ Đào Nha, được xem là một trong những nhân tố đáng chú ý của đội bóng đảo quốc sư tử.