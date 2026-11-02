Futsal nữ Việt Nam trẻ hóa lực lượng trước hai trận giao hữu với New Zealand

Ban huấn luyện phổ biến kế hoạch tập luyện cho các cầu thủ futsal nữ Việt Nam trong buổi tập đầu tiên ngày 2.11. Ảnh: VFF

Trong đợt tập trung lần này, HLV trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết triệu tập 16 cầu thủ, gồm 3 thủ môn và 13 cầu thủ ở các vị trí còn lại. Lực lượng chủ yếu đến từ CLB Thái Sơn Nam TP.HCM và Trung tâm TDTT Thống Nhất.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, ban huấn luyện tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện khả năng, hướng tới xây dựng đội hình có chiều sâu và phát triển lực lượng kế cận cho futsal nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, ba cầu thủ H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh của CLB Thái Sơn Nam TP.HCM và Nguyễn Huỳnh Như thuộc Trung tâm TDTT Thống Nhất là những nhân tố mới được trao cơ hội trong đợt hội quân này.

Theo HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết, việc bổ sung các gương mặt trẻ không chỉ nhằm tăng tính cạnh tranh trong đội hình mà còn giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi, năng lực chuyên môn và tiềm năng phát triển của từng cầu thủ.

“Ở đợt tập trung này, ban huấn luyện thực hiện trẻ hóa đội hình với một số gương mặt mới như H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM) và Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất). Ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ này, đồng thời mong muốn tìm kiếm thêm những tài năng cho futsal nữ Việt Nam”, HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết chia sẻ.

Hai trận giao hữu với New Zealand được xem là dịp kiểm tra quan trọng đối với đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Việc đối đầu với một đội bóng quốc tế có nền tảng chuyên môn và chiến thuật tốt sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội vận dụng những nội dung đã được rèn luyện trong quá trình tập trung.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hội quân, chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế với New Zealand. Ảnh: VFF

Đối với ban huấn luyện, kết quả và diễn biến của các trận đấu sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng tổ chức lối chơi, sự phối hợp giữa các vị trí cũng như những vấn đề cần cải thiện.

Đặc biệt, các cầu thủ trẻ sẽ có điều kiện thử sức trong môi trường thi đấu quốc tế, qua đó nâng cao bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống và thích ứng với những yêu cầu chuyên môn ở cấp độ đội tuyển.

HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của đợt tập trung là giúp toàn đội nhận diện rõ những điểm mạnh và hạn chế, rút kinh nghiệm từ thực tế thi đấu để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ New Zealand dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7.11. Hai trận giao hữu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 12 và 14.11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, TP.HCM.

Với sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt mới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam kỳ vọng tận dụng tốt hai trận giao hữu để nâng cao chất lượng đội hình, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu tiếp theo.