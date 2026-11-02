Kết quả Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026: Biên phòng MB tiếp tục mạch toàn thắng

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã giành vé vào bán kết mang đến màn so tài hấp dẫn, khi cả hai đều tung ra đội hình mạnh nhất nhằm duy trì phong độ trước vòng đấu loại trực tiếp.

Biên phòng MB đang có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại giải. Ảnh: VFV

Công an TP.HCM cho thấy sự chủ động trong nhập cuộc và giành chiến thắng 25-22 ở set đầu. Biên phòng MB đáp trả ở set 2 sau màn giằng co căng thẳng.

Dù từng dẫn 24-20 nhưng để đối thủ san bằng tỉ số 24-24, đội bóng áo lính vẫn thể hiện bản lĩnh để thắng 26-24.

Kịch bản tiếp tục thay đổi khi Công an TP.HCM thắng 25-22 ở set 3, trước khi Biên phòng MB bùng nổ trong set 4 với chiến thắng cách biệt 25-17, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, hai đội tiếp tục tạo nên thế trận cân bằng. Biên phòng MB có những thời điểm đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu nhưng mắc lỗi phát bóng đáng tiếc.

Tuy nhiên, sự tập trung ở thời khắc quyết định giúp đội bóng áo lính giành chiến thắng 17-15.

Chung cuộc, Biên phòng MB thắng 3-2 (22-25, 26-24, 22-25, 25-17, 17-15), nâng chuỗi toàn thắng lên 12 trận.

Với 31 điểm, thầy trò HLV Trần Đình Tiền tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời có thêm lợi thế trong cuộc đua bán kết khi nhiều khả năng chỉ phải đối đầu đội xếp thứ tư.