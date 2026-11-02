Người thay đổi lịch sử Arsenal hiện đại

Cuốn tự truyện duy nhất của Wenger hiện tại.

Khi Arsene Wenger bước chân đến nước Anh vào tháng 10/1996, tờ Evening Standard chạy dòng tiêu đề nổi tiếng: "Arsene Who?" (Arsene là ai?).

Hơn hai thập kỷ sau, khi ông khép lại chặng đường dẫn dắt Arsenal vào năm 2018, câu hỏi ấy đã được trả lời bằng một di sản đồ sộ, làm thay đổi vĩnh viễn bộ mặt của bóng đá Anh.

Sách Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng (tên gốc: My Life in Red and White) không chỉ đơn thuần là hành trình điểm lại những chiếc cúp hay các trận đấu lịch sử, nó mang đến góc nhìn sâu sắc về cuộc đời của Wenger.

Hành trình khởi đầu của "Giáo sư"

Tác phẩm dẫn dắt người đọc trở về làng Duttlenheim ở vùng Alsace (Pháp), nơi cậu bé Arsene lớn lên trong quán rượu của gia đình, nơi giao thoa cho những cuộc tranh luận bóng đá nảy lửa của giới mộ điệu địa phương.

Chính môi trường ấy gieo vào lòng Wenger tình yêu nguyên bản với trái bóng tròn và khả năng quan sát con người tinh tế. Từ kinh nghiệm thi đấu khiêm tốn đến những ngày đầu làm huấn luyện tại Strasbourg, Cannes, Nancy, Monaco và chuyến phiêu lưu sang Nhật Bản dẫn dắt Nagoya Grampus Eight, cuốn sách khắc họa quá trình tích lũy tri thức bền bỉ của ông. Wenger không tiếp cận bóng đá thuần túy như một trò chơi thể lực; ông nhìn nhận nó như một khoa học chính xác kết hợp với nghệ thuật trình diễn.

Khi cập bến Highbury, ông thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện, cải tổ chế độ dinh dưỡng, phương pháp phục hồi thể lực, tư duy chuyển nhượng và quan trọng nhất là áp dụng lối chơi tấn công thêu dệt mượt mà.

Wenger hy sinh rất nhiều cho Arsenal.

Sự hy sinh

Trọng tâm hấp dẫn nhất của tự truyện nằm ở giai đoạn hoàng kim của Arsenal, đỉnh cao là mùa giải bất bại 2003/04 (The Invincibles), chiến tích 38 trận không thua tại Premier League mà cho đến nay chưa một đội bóng Anh nào lặp lại được. Wenger chia sẻ chi tiết về cách ông xây dựng niềm tin sắt đá trong lòng các học trò như Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp hay Robert Pires.

Tuy nhiên, giá trị sâu sắc của cuốn sách lại nằm ở nửa sau triều đại của ông, rơi vào giai đoạn Arsenal thắt lưng buộc bụng để xây dựng SVĐ Emirates.

Đứng trước sức ép tài chính đè nặng và sự vươn lên mạnh mẽ của các thế lực mới dồi dào tiền bạc, Wenger chọn đường lối trung thành với chính sách phát triển tài năng trẻ và kỷ luật tài chính. Ông chấp nhận chịu đựng chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ để bảo đảm sự tồn tại vững chắc cho tương lai câu lạc bộ. Đó là minh chứng cho một tình yêu vị tha, nơi lợi ích của đội bóng luôn được đặt lên trên hình ảnh cá nhân.

Khác với nhiều cuốn tự truyện thể thao vốn tràn ngập những câu chuyện giật gân hay đả kích đối thủ, văn phong của Wenger trong Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng mang đậm chất điềm tĩnh, triết lý và tao nhã.

Wenger gần như không chỉ trích các đối thủ của mình trong cuốn tự truyện.

Ông dành sự tôn trọng lớn cho các đồng nghiệp, các đối thủ cạnh tranh lâu năm và các học trò. Dù một số độc giả có thể tiếc nuối vì ông lướt qua một vài mâu thuẫn cá nhân gay gắt trên báo chí, nhưng chính sự chừng mực ấy lại khắc họa đúng bản chất của "Giáo sư".

Wenger luôn là một người giữ sự thanh lịch và phẩm giá trong mọi hoàn cảnh. Không phải ngẫu nhiên mà The Financial Times đánh giá về cuốn sách như sau: "Một cuốn sách điềm tĩnh, tao nhã và giàu chất triết lý. Nó phản ánh chính xác con người đã tạo nên nền bóng đá hiện đại tại Anh. Wenger cho thấy sự lãng mạn vẫn có thể tồn tại và chiến thắng trong một môi trường khắc nghiệt như Premier League".

"Cuốn tự truyện của Wenger giống như một bài giảng sâu sắc về quản trị và niềm tin. Ông không chỉ kể chuyện bóng đá; ông chia sẻ về nghệ thuật lãnh đạo, sự kiên định trước sóng gió và cách giữ gìn sự trong sáng của một triết lý sống", The Guardian viết.

Có thể nói Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng là cuốn sách không thể bỏ qua đối với những ai yêu mến Arsenal và HLV Arsene Wenger. Tác phẩm truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng trung thành, sự kiên định với lý tưởng và tinh thần cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật bóng đá chân chính.