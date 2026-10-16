Hoàng hậu Thái Lan tự lái chuyên cơ tới Nhật Bản

Theo Pattayamail, máy bay do Hoàng hậu Suthida điều khiển hạ cánh xuống sân bay New Chitose, tỉnh Hokkaido, lúc 10h05 ngày 14/10 theo giờ địa phương.

Đón bà tại sân bay có Đại sứ Thái Lan tại Nhật Bản Vichu Vejjajiva cùng phu nhân, các tùy viên quốc phòng và cán bộ Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Tokyo.

Khoảnh khắc Hoàng hậu Thái Lan tự lái Boeing 737 đến Nhật Bản Hoàng hậu Thái Lan Suthida tự điều khiển Boeing 737-8Z6 hạ cánh tại sân bay New Chitose, Hokkaido, ngày 14/10, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản kết hợp tham dự một giải đấu thể thao quốc tế.

Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện trong bộ trang phục thanh lịch, gồm áo vest dáng ngắn kết hợp quần suông sáng màu. Sau lễ đón, bà tiếp tục tự lái ôtô từ sân bay đến khách sạn.

Chuyến đi Nhật Bản của Hoàng hậu Suthida dự kiến kéo dài đến ngày 22/10. Trong thời gian này, bà sẽ tham dự Giải vô địch khúc côn cầu trên băng nữ châu Á 2027 do Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF) tổ chức tại thành phố Sapporo. Theo lời mời của chủ tịch IIHF, Hoàng hậu sẽ trao huy chương và cúp cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Chuyến đi tiếp tục cho thấy sự ủng hộ của Hoàng hậu Suthida đối với môn khúc côn cầu trên băng nữ, đồng thời góp phần quảng bá bộ môn này tại Thái Lan và khu vực châu Á. Theo đài Thai PBS, bà tích cực thúc đẩy sự phát triển của khúc côn cầu trên băng tại quê nhà, vừa trực tiếp tham gia thi đấu, vừa hỗ trợ với tư cách người bảo trợ. Bà cũng từng dự nhiều sự kiện liên quan đến môn thể thao này tại Thái Lan và Italy.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida tại sân bay New Chitose, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Ảnh: Nation.

Chuyến bay đến Nhật Bản diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoàng hậu Suthida gây chú ý với một cột mốc hàng không khác. Ngày 8/10, bà thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên bằng tiêm kích JAS 39C Gripen, trước sự chứng kiến của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Theo truyền thông, sự kiện này đưa bà trở thành hoàng hậu đương nhiệm đầu tiên trên thế giới tự điều khiển máy bay chiến đấu.

Trước khi kết hôn với Quốc vương Thái Lan vào năm 2019, Hoàng hậu Suthida từng làm tiếp viên hàng không của Thai Airways. Bà bắt đầu được đào tạo lái máy bay từ năm 2010 và tích lũy gần 1.190 giờ bay trên nhiều dòng máy bay.