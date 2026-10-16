Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, kêu gọi bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 15/10 dẫn thông tin trên kênh truyền hình Newsmax cho biết cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những hoạt động này đang góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Finnerty của Newsmax tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói: “Tôi cho rằng điều đó thật đáng lên án. Có rất nhiều mục tiêu khác”.

Đề cập đến các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở sản xuất nhiên liệu diesel, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Khi ông ấy tấn công các nhà máy lọc dầu sản xuất diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta cần và cả thế giới cũng cần, thì ông ấy không làm điều gì có ích cho thế giới”.

Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi về năng lực lãnh đạo và thiện chí đàm phán chấm dứt xung đột của Tổng thống Zelensky.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận xét: “Ông Zelensky không phải là người dễ làm việc đối với chúng tôi” và nói thêm rằng: “Ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận. Ông ấy nói rằng mình muốn đạt được thỏa thuận, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi không có nhiều thiện cảm với ông Zelensky”.

Khi được hỏi về đề xuất tạm dừng giao tranh trong hai tháng để Ukraine có thể tổ chức bầu cử, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ cần phải có một cuộc bầu cử”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đặt câu hỏi liệu người dân Ukraine có hài lòng với giới lãnh đạo hiện nay hay không, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những tòa nhà dân cư vẫn tiếp diễn.

Ông Trump dẫn lại một cuộc phỏng vấn với một phụ nữ Ukraine, người quy trách nhiệm cho Tổng thống Zelensky về những đau khổ và tổn thất quân sự mà đất nước đang phải gánh chịu. Theo ông Trump, người phụ nữ này nói: “Ông Zelensky đã hủy hoại đất nước chúng tôi”.

Đề cập đến tương quan lực lượng giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ cho rằng lợi thế dân số lớn hơn mang lại cho Moskva ưu thế đáng kể về nguồn nhân lực quân sự.

Theo lập luận của ông Trump, Nga có khả năng duy trì chiến dịch quân sự ngay cả khi chịu tổn thất lớn về quân số, trong khi Ukraine không có nguồn nhân lực tương đương.

Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận Ukraine đã được tiếp nhận các trang thiết bị quân sự tiên tiến của Mỹ, đồng thời mô tả đây là những khí tài “tốt nhất thế giới”.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ảnh: Zelensky/Telegram

Về phía Ukraine, theo tờ The Kyiv Post ngày 15/10, Tổng thống Zelensky đã phản bác lời kêu gọi thay lãnh đạo Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định bất kỳ người kế nhiệm nào cũng sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước và việc lựa chọn tổng thống là quyết định thuộc về người dân Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored, Tổng thống Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng việc ông rời nhiệm sở sẽ giúp tháo gỡ những trở ngại đối với nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng bất kỳ tổng thống nào trong tương lai, dù là nam hay nữ, cũng đều có trách nhiệm bảo vệ đất nước.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: “Tôi tin rằng một người đàn ông hay phụ nữ mới sẽ bảo vệ đất nước chúng tôi, bởi đây là nhà của chúng tôi. Làm sao có thể làm khác được?”.