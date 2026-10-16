Vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027: Thử thách bủa vây các ông lớn

Liverpool, Arsenal đối diện thử thách sân khách

Vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027 được dự báo diễn ra hấp dẫn khi hàng loạt đội bóng lớn phải đối mặt với những thử thách đáng chú ý. Trong đó, Liverpool, Arsenal và Chelsea đều phải thi đấu trên sân khách, còn Man City có lợi thế khi tiếp đón Ipswich Town tại Etihad.

Liverpool đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trước Brentford.

Liverpool sẽ hành quân đến sân Brentford với mục tiêu giành trọn ba điểm. Dù được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, đội bóng vùng Merseyside khó có thể chủ quan trước đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực, pressing quyết liệt và phản công tốc độ.

Để tạo lợi thế, Liverpool cần kiểm soát tốt khu trung tuyến, duy trì sức ép tấn công và đặc biệt thận trọng trước những tình huống chuyển trạng thái của đội chủ nhà. Nếu không sớm khai thông thế bế tắc, đội khách hoàn toàn có thể gặp khó khăn.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Nottingham Forest và Arsenal. Đội bóng thành London cần phát huy khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công linh hoạt và hạn chế sai sót trước đối thủ có lối chơi kỷ luật. Kết quả trận đấu có thể tác động đáng kể đến cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Chelsea cũng đối diện thử thách không nhỏ trong chuyến làm khách trước Everton. Đội chủ nhà có thể tận dụng lợi thế sân bãi, khả năng tranh chấp và những tình huống bóng cố định để gây khó khăn. Vì vậy, Chelsea cần cải thiện hiệu quả dứt điểm, đồng thời duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn giành kết quả thuận lợi.

Man City thuận lợi, MU chịu sức ép

Trái với những thử thách dành cho Liverpool, Arsenal và Chelsea, Man City đứng trước cơ hội giành chiến thắng khi tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà. Với đội hình chất lượng cùng khả năng triển khai bóng linh hoạt, Man City được kỳ vọng làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Man City kỳ vọng giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà Etihad.

Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn cần duy trì sự tập trung trước lối chơi phòng ngự số đông và những tình huống phản công của đối phương. Việc tận dụng hiệu quả cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu giành trọn ba điểm.

Ở chiều ngược lại, MU được dự báo trải qua chuyến làm khách không dễ dàng trước Leeds United. Sức ép từ khán đài cùng tinh thần thi đấu quyết liệt của đội chủ nhà có thể khiến MU gặp nhiều trở ngại. Đội khách cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và sự ổn định trong phòng ngự.

Bên cạnh đó, Newcastle và Aston Villa hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng khi cả hai đều sở hữu khả năng tấn công tốc độ. Cuộc chiến ở khu trung tuyến cùng hiệu quả tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả trận đấu.

Ở những trận đấu còn lại, Brighton gặp Crystal Palace, trong khi Tottenham tiếp đón Coventry City. Với lịch thi đấu chứa đựng nhiều thử thách, vòng 7 được kỳ vọng tạo thêm những biến động đáng kể trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027: 18h30, 17/10: Everton - Chelsea 21h00, 17/10: Brentford - Liverpool 21h00, 17/10: Fulham - Hull City 21h00, 17/10: Man City - Ipswich Town 23h30, 17/10: Newcastle - Aston Villa 20h00, 18/10: Bournemouth - Sunderland 20h00, 18/10: Brighton - Crystal Palace 20h00, 18/10: Leeds United - MU 22h30, 18/10: Nottingham Forest - Arsenal 02h00, 20/10: Tottenham - Coventry City