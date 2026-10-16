Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam ra quân ở hai môn bóng bàn và cầu lông

Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Ở môn bóng bàn, nội dung đơn nam hạng thương tật Class 8, dành cho vận động viên thi đấu ở tư thế đứng, Phạm Minh Tuấn, 36 tuổi, gặp tay vợt chủ nhà Abe Hayuma. Trước đối thủ từng giành huy chương tại các giải đấu quốc tế, Minh Tuấn để thua với tỷ số 0-3, lần lượt 6-11, 4-11 và 7-11.

Tại nội dung đơn nữ Class 9, Nguyễn Thị Hoa Phương, 44 tuổi, cũng không thể vượt qua tay vợt trẻ người Ấn Độ Ravi Baby Sahana, 22 tuổi. Hoa Phương thua 0-3, với các tỷ số 6-11, 5-11 và 4-11.

Đội tuyển cầu lông người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Theo lịch thi đấu vào ngày mai, Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Thị Hoa Phương sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ hai, gặp các đối thủ đến từ Kazakhstan, trong nỗ lực cải thiện thành tích ở vòng bảng.

Ở môn cầu lông, nội dung đơn nam hạng thương tật SU5, dành cho vận động viên bị khuyết tật chi trên, Văn Anh Tuấn đối đầu Kim Gi-yeon của Hàn Quốc. Tay vợt Việt Nam thua 0-2, với tỷ số các ván lần lượt là 18-21 và 8-21.

Văn Anh Tuấn từng phải cắt bỏ cánh tay trái do căn bệnh ung thư khi mới 12 tuổi. Vượt qua nghịch cảnh, anh tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao và trở thành đại diện của cầu lông người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này.

Lãnh đạo đoàn cổ vũ đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Các trận đấu đầu tiên là cơ hội để vận động viên Việt Nam làm quen với điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục nỗ lực ở những lượt trận tiếp theo. Asian Para Games 5 diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 18 đến 24/10/2026.