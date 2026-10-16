Tiền đạo CAHN khiến người hâm mộ xúc động với chiếc áo đặc biệt tưởng nhớ con trai

Sáng 16/10, tiền đạo người Brazil đăng tải hình ảnh chiếc áo đấu anh mặc trong cuộc đối đầu với đại diện Nhật Bản. Trên lưng áo số 10, thay vì tên “Leo Artur” thường thấy, dòng chữ “Leo JR” được in nổi bật. Đây là cách cầu thủ của CAHN dành riêng để tưởng nhớ người con trai đã qua đời.

Bài đăng của Leo Artur trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook nhân vật

“Trận đấu đó thật đặc biệt, khi tôi có thể tưởng nhớ người con trai đã mất của mình bằng cách in tên con lên chiếc áo đấu. Đó cũng là ngày sinh nhật của con, vì vậy tôi đã làm một điều giản dị để nhớ về con. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và cảm ơn Việt Nam đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc một lần nữa”, Leo Artur chia sẻ.

Theo chia sẻ của Leo Artur, Leo JR là người con trai anh mất năm 2016, khi bé mới hai tuổi. Biến cố này từng khiến cuộc sống của tiền đạo người Brazil rơi vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Nỗi đau mất con ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần, khiến anh trải qua khoảng thời gian trầm cảm nặng và từng nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp bóng đá.

Leo Artur mặc chiếc áo mang tên con trai trong trận đấu đối đầu Kashima Antlers

Trong bối cảnh ấy, việc in tên con lên áo đấu không đơn thuần là một lựa chọn cá nhân. Đó còn là cách Leo Artur lưu giữ ký ức về con trên sân cỏ, nơi đã gắn bó với anh trong phần lớn sự nghiệp. Đặc biệt, trận đấu với Kashima Antlers diễn ra đúng dịp sinh nhật của Leo JR, khiến khoảnh khắc này càng mang ý nghĩa riêng đối với cầu thủ 30 tuổi.

Không có bàn thắng nào được ghi cho CAHN trong cuộc đối đầu với đội bóng Nhật Bản, nhưng chiếc áo mang tên “Leo JR” vẫn để lại dấu ấn ngoài khuôn khổ chuyên môn. Qua hành động giản dị ấy, Leo Artur cho thấy bóng đá không chỉ là những cuộc cạnh tranh về tỷ số, mà còn là nơi các cầu thủ mang theo những câu chuyện và cảm xúc của cuộc đời mình.

Leo Artur đến Việt Nam thi đấu từ năm 2023, khi khoác áo Bình Định. Sau đó, anh chuyển sang Công an Hà Nội từ mùa giải 2024/2025 và trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công của đội bóng thủ đô.

Dù không giành chiến thắng trước Kashima Antlers, Leo Artur vẫn để lại dấu ấn với chiếc áo đấu mang tên người con trai đã mất

Với kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và sự linh hoạt ở khu vực tấn công, tiền đạo người Brazil góp phần vào những thành tích của CAHN. Quãng thời gian thi đấu tại Việt Nam cũng mở ra cho anh môi trường mới để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sau những biến cố trong cuộc sống.

Thất bại trước Kashima Antlers là kết quả không như mong đợi đối với CLB CAHN tại đấu trường châu lục. Dẫu vậy, câu chuyện phía sau chiếc áo số 10 của Leo Artur đã tạo nên một điểm nhấn đầy ý nghĩa sau trận đấu.

Dòng chữ “Leo JR” không làm thay đổi tỷ số trên sân Hàng Đẫy, nhưng mang ý nghĩa sâu sắc với người mặc nó. Đó là lời tưởng nhớ dành cho người con trai đã mất, đồng thời là minh chứng cho tình cảm vẫn còn nguyên vẹn sau nhiều năm. Với Leo Artur, có lẽ điều quan trọng nhất trong đêm ấy không chỉ nằm ở kết quả trận đấu, mà còn ở việc anh đã có thể dành một khoảnh khắc trên sân cỏ cho người con mà mình luôn nhớ thương.