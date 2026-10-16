Antonio Conte muốn dẫn dắt Manchester United, Michael Carrick đối mặt nguy cơ sa thải

Manchester United đang đối mặt với giai đoạn đầy áp lực ở mùa giải 2026-2027. Sau 9 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, đội bóng thành Manchester đã nhận 4 thất bại, khiến tương lai của HLV Michael Carrick trở thành chủ đề được quan tâm.

Chuyến làm khách trên sân Leeds United vào Chủ nhật tới được xem là thử thách quan trọng đối với Carrick. Một kết quả bất lợi, đặc biệt nếu Manchester United để thua với cách biệt lớn trước đối thủ giàu duyên nợ, có thể khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

HLV Michael Carrick đối mặt với sức ép lớn trước trận làm khách trên sân của Leeds United

Theo talkSPORT, đại diện của Antonio Conte đã chủ động liên hệ với phía Manchester United để bày tỏ sự quan tâm đến vị trí HLV trưởng. Động thái này cho thấy nhà cầm quân người Italy sẵn sàng trở lại Premier League nếu cơ hội phù hợp xuất hiện.

Dù vậy, Conte không phải ứng viên duy nhất được nhắc đến. Fabian Hurzeler, HLV hiện dẫn dắt Brighton & Hove Albion, được cho là nằm trong nhóm lựa chọn hàng đầu của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nếu quyết định chấm dứt hợp đồng với Carrick.

Antonio Conte tự đề cử bản thân cho vị trí HLV trưởng của Manchester United

Ở tuổi 57, Conte sở hữu hồ sơ huấn luyện giàu thành tích tại bóng đá châu Âu. Trong giai đoạn dẫn dắt Chelsea từ năm 2016 đến 2018, ông giúp đội bóng thành London vô địch Premier League và giành FA Cup. Sau đó, chiến lược gia này chuyển sang Tottenham, làm việc tại đây từ cuối năm 2021 đến tháng 3/2023.

Nếu cập bến Old Trafford, Conte sẽ có lần thứ ba dẫn dắt một đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Kinh nghiệm cạnh tranh danh hiệu cùng khả năng xây dựng tập thể có tính kỷ luật là những yếu tố có thể giúp ông trở thành phương án đáng cân nhắc với Manchester United.

Với Manchester United, việc lựa chọn HLV tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả thi đấu và định hướng lâu dài của ban lãnh đạo. Conte có kinh nghiệm chinh phục danh hiệu, trong khi Hurzeler đại diện cho phương án khác về phong cách huấn luyện và xây dựng đội bóng.

Huấn luyện viên của Brighton & Hove Albion là Fabian Hurzeler cũng được đưa vào danh sách tiềm năng

Trước mắt, Micheal Carrick vẫn cần tập trung vào trận đấu với Leeds United tại Elland Road. Manchester United bước vào cuộc đối đầu này sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League, khiến sức ép dành cho đội bóng càng gia tăng.

Kết quả trước Leeds có thể tác động trực tiếp đến những đánh giá về tương lai của Carrick. Dẫu vậy, khi chưa có thông báo chính thức từ Manchester United, khả năng Conte hoặc Hurzeler tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và phương án được cân nhắc.