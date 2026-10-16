[Chùm ảnh] Đoàn Thể thao Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên

Đoàn Thể thao Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc đến dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Trường phổ thông Năng khiếu thể thao thành phố dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Tham dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Trường phổ thông Năng khiếu thể thao thành phố cùng huấn luyện viên và các vận động viên trong Đoàn Thể thao thành phố.

Các huấn luyện viên dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Văn miếu Trấn Biên là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa, giáo dục, truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài. Tại đây, các đại biểu, huấn luyện viên và vận động viên Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền nhân, danh nhân văn hóa.

Trước anh linh các bậc tiền nhân, toàn đoàn thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao tại đại hội, mang vinh quang về cho thể thao Đồng Nai, góp phần vào sự phát triển của thể thao nước nhà.

Các vận động viên Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Xác định Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thể thao trong năm 2026, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai đã chủ động tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, rà soát lực lượng, tổ chức huấn luyện, tập huấn, thi đấu cọ xát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn tham dự đại hội. Đoàn Thể thao thành phố Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X gồm 780 thành viên, trong đó có 15 trưởng đoàn phụ trách các đoàn, môn thể thao; 143 huấn luyện viên và 622 vận động viên. Đoàn dự kiến tham gia 40/48 môn với 751/973 nội dung thi đấu.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Trường phổ thông Năng khiếu thể thao thành phố, huấn luyện viên và các vận động viên chụp hình lưu niệm tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, Trường phổ thông Năng khiếu thể thao thành phố, huấn luyện viên và các vận động viên chụp hình lưu niệm tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố, công tác chuẩn bị tập trung vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu; đánh giá năng lực vận động viên, khả năng cạnh tranh ở từng nội dung để xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Bên cạnh đó, các điều kiện về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, trang thiết bị, hậu cần và phương tiện di chuyển cũng được chú trọng, bảo đảm các thành viên sẵn sàng bước vào đại hội với tinh thần chủ động và quyết tâm cao.

Các thành viên trong đoàn được quán triệt chấp hành nghiêm điều lệ, quy định của Ban tổ chức; thi đấu trung thực, cao thượng, giữ vững kỷ luật và hình ảnh thể thao Đồng Nai. Qua đó, thành phố hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt tại đại hội, đồng thời đánh giá chất lượng công tác đào tạo, phát hiện nhân tố mới, bổ sung nguồn vận động viên cho các đội tuyển quốc gia và từng bước nâng cao trình độ thể thao thành tích cao của địa phương trong thời gian tới.

Tối nay 16-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.