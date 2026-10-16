Asian Para Games 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya

Quốc kỳ Việt Nam đã chính thức tung bay tại sự kiện, đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya. Ảnh: HOÀI THU

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10, tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Trong ngày hôm nay (16-10), các vận động viên môn cầu lông và bóng bàn người khuyết tật Việt Nam chính thức bước vào những trận đấu vòng loại đầu tiên.

Asian Para Games 2026 khai mạc ngày 18-10, các nội dung thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 23-10, trước khi khép lại bằng lễ bế mạc vào ngày 24-10.

Ở môn cử tạ, Lê Văn Công là gương mặt nổi bật, khi giành huy chương ở 3 kỳ Paralympic gần nhất, trong đó có tấm huy chương vàng ở Paralympic Rio 2016. Dù đã bước sang tuổi 42, lực sĩ kỳ cựu này vẫn duy trì quyết tâm chinh phục những thành tích mới. Anh cũng được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại lễ khai mạc Asian Para Games 2026.

Nghi thức thượng cờ Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ảnh: HOÀI THU

Cùng với Lê Văn Công, đội tuyển cử tạ còn có Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan. Kinh nghiệm quốc tế của các lực sĩ là điểm tựa quan trọng trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Ở môn bơi, những gương mặt như Vi Thị Hằng, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như tiếp tục được đặt kỳ vọng. Trong đó, Lê Tiến Đạt từng giành tấm huy chương vàng duy nhất cho Việt Nam tại Asian Para Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Vi Thị Hằng cũng gây ấn tượng với 4 huy chương vàng và 2 kỷ lục tại ASEAN Para Games 13 đầu năm 2026.