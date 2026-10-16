Công an Hà Nội FC đối mặt lịch thi đấu khốc liệt

Với tư cách đương kim vô địch V-League, CLB Công an Hà Nội là đội bóng Việt Nam phải tham dự nhiều đấu trường nhất ở mùa 2026/27 này. Cao điểm sẽ là giai đoạn từ nay tới tháng 12.

Theo đó, Quang Hải cùng đồng đội sẽ phải thi đấu tổng cộng 16 trận đấu, trải khắp 3 đấu trường: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League.

CLB Công an Hà Nội còn 16 trận chưa đấu trong năm 2026 này

Một số cầu thủ như Đình Bắc có thể còn thêm các trận khoác áo đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11 tới

Cụ thể, Công an Hà Nội sẽ đá 4 trận C1 châu Á lần lượt gặp Shanghai Port (Trung Quốc, ngày 27-10), Kyoto Sanga (Nhật Bản, 3-11), Vissel Kobe (Nhật Bản, 24-11), Kashiwa Reysol (Nhật Bản, 1-12).

Hai trận C1 Đông Nam Á gặp Johor Darul Ta’zim (Malaysia) ngày 19-11 và Preah Khan Reach Svay Rieng (Campuchia, ngày 19-11).

Bên cạnh đó là 10 trận V-League trước các đối thủ: Hà Nội (18-10), Thanh Hóa (22-10), Sông Lam Nghệ An (31-10), Công an TP.HCM (7-11), Nam Định (27-11), Ninh Bình (6-12), Hoàng Anh Gia Lai (13-12), Hải Phòng (17-12), Đà Nẵng (21-12) và Bắc Ninh (25-12).

Trung bình lịch thi đấu của CLB Công an Hà Nội là khoảng 4 ngày/1 trận, bao gồm cả thời gian di chuyển sân nhà - sân khách giữa 3 đấu trường quốc nội, Đông Nam Á, châu Á.

Chưa kể xen giữa giai đoạn trên là kỳ FIFA Days (từ ngày 9 đến 17-11), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Những cầu thủ Công an Hà Nội được triệu tập đội tuyển sẽ tiếp tục "cày ải", trước khi về lại CLB.

Đây thực sự là thử thách khốc liệt!

Dù vậy, ban lãnh đạo cùng các thành viên đội bóng sớm có sự chuẩn bị về tinh thần lẫn chuyên môn, xây dựng kế hoạch nhân sự ưu tiên chiều sâu đội hình, tăng cường công tác y tế giúp cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể trạng... nhằm hướng tới hoàn thành các mục tiêu đề ra trước thềm mùa giải.