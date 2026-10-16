Haaland tính chuyện giải nghệ, hé lộ giấc mơ không ai ngờ tới

Trong cuộc phỏng vấn chia sẻ với Daily Mail, Erling Haaland mới đây đã tiết lộ mong muốn dành thời gian sống tại vùng nông thôn khi khép lại sự nghiệp bóng đá. Tiền đạo sinh năm 2000 hình dung về một cuộc sống bình dị, gắn bó với thiên nhiên và những công việc thường ngày tại trang trại.

“Tôi nghĩ mình sẽ mua một trang trại nhỏ. Tôi mơ được sống ở đó, lái máy kéo và cho bò ăn. Đó chính là điều tôi muốn làm khi không còn thi đấu nữa”, Haaland chia sẻ. Ước mơ này tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh một chân sút luôn khiến hàng thủ đối phương phải dè chừng.

Erling Haaland tiết lộ giấc mơ về quê làm trang trại sau khi giải nghệ

Dưới màu áo Manchester City, Haaland nổi tiếng nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng săn bàn đáng sợ. Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai ngoài sân cỏ, ngôi sao người Na Uy lại hướng đến nhịp sống chậm rãi, tránh xa áp lực của bóng đá đỉnh cao.

Với Haaland, việc sở hữu trang trại không đơn thuần là một ý tưởng nhất thời. Mong muốn ấy bắt nguồn từ tuổi thơ tại Bryne, thị trấn nhỏ ở phía tây nam Na Uy, nơi cuộc sống nông nghiệp hiện diện rõ nét trong sinh hoạt của người dân địa phương.

Mối liên hệ giữa bóng đá và đời sống nông thôn cũng thể hiện qua truyền thống tại Bryne FK, đội bóng cũ của Haaland. Theo thông tin được chia sẻ về CLB, những cầu thủ chơi nổi bật có thể nhận phần thưởng là các sản phẩm địa phương như trứng, yến mạch, sữa tươi và rau củ.

Những chi tiết gần gũi ấy phần nào cho thấy môi trường đã gắn bó với Haaland trước khi chân sút 26 tuổi trở thành ngôi sao bóng đá toàn cầu. Dù hiện sống trong thế giới của những trận cầu lớn, các kỷ lục ghi bàn và sự chú ý từ truyền thông, tiền đạo Manchester City vẫn giữ hình dung giản dị về cuộc sống mà mình mong muốn sau khi rời sân cỏ.

Cầu thủ người Na Uy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại

Hiện tại, tiền đạo người Na Uy vẫn đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp và tiếp tục là nhân tố chủ chốt trên hàng công Manchester City. Bởi vậy, dự định về quê hương để xây một trang trại riêng cho mình vẫn thuộc câu chuyện của tương lai, chưa phải kế hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian gần.

Dẫu vậy, mong muốn ấy mang đến một góc nhìn khác về Haaland. Đằng sau hình ảnh trung phong mạnh mẽ và hiệu suất ghi bàn ấn tượng là một người yêu cuộc sống đồng quê, muốn tìm kiếm sự bình yên sau nhiều năm thi đấu dưới áp lực thành tích và sự kỳ vọng của người hâm mộ.