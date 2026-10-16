Bộ mặt trái ngược của hai 'gã khổng lồ' Tây Ban Nha

Barca hạ đẹp Galatasaray 4-1 ngay tại Rams Park, trong một ngày mà hàng công bay cao. Thầy trò HLV Hansi Flick khẳng định sức mạnh không phải tại Camp Nou quen thuộc, mà ở Rams Park của Galatasaray - một trong những sân vận động cuồng nhiệt nhất châu Âu, với sức ép khét tiếng biến nơi đây thành nơi “đi dễ khó về”.

Tại Istanbul, Barca thể hiện sự áp đảo khủng khiếp khi cầm bóng tới 71% (theo Sofascore). Đội khách có tới 22 lần bắn phá khung thành của Ugur Cakir, tạo ra tới 10 cơ hội ngon ăn. Màn trình diễn như tại sân tập này góp phần củng cố vững vàng vị trí thứ 2 của Barcelona tại League Phase, chỉ xếp dưới PSG do kém hơn về hiệu số bàn thắng.

Barcelona tiếp tục đà thăng hoa (Ảnh: Getty Images)

Đối thủ truyền kiếp của họ, Real Madrid, lại không có được màn trình diễn thuyết phục như vậy. Hành quân tới sân Olimpico của AS Roma, thầy trò Jose Mourinho bị đội chủ nhà dẫn trước 3-1 tới tận phút 81, nếu như những ngôi sao không kịp lên tiếng đúng lúc, họ đã phải trắng tay ra về. Ngoài ra, đó còn là những câu hỏi về mặt lựa chọn nhân sự, khi hàng công bao gồm Vinicius Jr., Mbappe và Diomande gặp phải tình trạng thường xuyên giẫm chân nhau khi cả Vini lẫn Mbappe đều có xu hướng dạt cánh.

Điều kì lạ là trong những lựa chọn nhân sự của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn đó Endrick và Carlos Espi, 2 cầu thủ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò ở trung tâm hàng công. Đáng chú ý, trong chuyến làm khách tới đội bóng thủ đô nước Ý, chính Endrick và Espi là chìa khóa mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid. Cầu thủ 20 tuổi vào sân thay cho Vini ở phút 59 và ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Los Blancos, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng của Carlos Espi.

Tuy nhiên, tại La Liga bộ đôi này thường xuyên bị Mourinho ngó lơ hoặc chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, dù có phong độ khá cao: Endrick với màn trình diễn tại Rome, còn Espi cũng đã có cho mình 3 bàn sau 6 trận được ra sân tại giải quốc nội. Trong bối cảnh Mbappe và Diomande được xem như là những nhân tố không thể đụng đến, cơ hội có thêm đất diễn đang đến tay 2 tài năng trẻ này, đặc biệt khi Vini phải nhận án treo giò 4 trận sau pha giật tóc cầu thủ của Villareal tại La Liga.

Real Madrid chiến thắng nhưng nỗi lo vẫn còn đó (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh El Clasico đang đến gần, phong độ của Barcelona và Real Madrid đều đã và đang trả lời cho câu hỏi lối chơi và hệ thống của họ đang vận hành liệu có ổn định hay không. Lời khẳng định cuối cùng vẫn sẽ nằm ở màn so tài vào 3 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 26/10 tới đây.