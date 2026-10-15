Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10: PSG hạ Man City

Bóng đá ngày 15/10 nối tiếp một đêm Champions League nhiều bàn thắng bằng lịch đấu dày đặc tại Europa League và Conference League. Với khán giả Việt Nam, đáng chú ý nhất là các trận có Juventus, AC Milan, Crystal Palace, Ajax, Monaco và Brighton, trong khi bóng đá chuyên nghiệp trong nước tạm nghỉ trước khi Hạng Nhất và V.League trở lại từ ngày 16 và 17/10.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 15/10: PSG hạ Man City, Liverpool ghi 6 bàn

Loạt trận Champions League rạng sáng 15/10 mang đến hàng loạt tỷ số lớn. PSG thắng Man City 4-2 ngay trên sân khách, Real Madrid ngược dòng đánh bại Roma 4-3, Liverpool thắng LASK 6-3, còn Aston Villa vùi dập Fenerbahce 6-0.

Man City - PSG là trận đáng chú ý nhất. PSG dẫn 3-0 ngay trong hiệp một trước khi Erling Haaland lập cú đúp giúp đội chủ nhà thu hẹp cách biệt. Tuy nhiên, đội bóng Pháp vẫn giữ được sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định và ghi thêm bàn để thắng 4-2. Haaland dù thất bại vẫn trở thành cầu thủ chạm mốc 60 bàn Champions League nhanh nhất lịch sử.

Điểm đáng nói ở Man City không chỉ là bốn bàn thua. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn sau giờ nghỉ nhưng phải trả giá vì hiệp một quá lỏng lẻo. Trước một PSG có tốc độ và khả năng kết thúc tình huống tốt, khoảng trống ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng thủ bị khai thác liên tục.

Real Madrid thắng Roma 4-3: Màn ngược dòng khó tin tại Olimpico

Roma từng tạo cách biệt 3-1 và đứng trước cơ hội giành chiến thắng lớn. Tuy nhiên, Real Madrid không buông trận đấu. Đội khách ghi liên tiếp ba bàn ở giai đoạn cuối, trong đó Antonio Rudiger có bàn quyết định ở phút 90 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng 4-3.

Đây là trận thể hiện rõ nhất bản lĩnh của Real ở Champions League. Khi trận đấu bước vào thời điểm dễ mất kiểm soát, đội bóng Tây Ban Nha vẫn duy trì áp lực, tăng số người tham gia tấn công và tận dụng gần như tối đa những sai số của hàng thủ Roma.

Với Roma, thất bại đặc biệt đáng tiếc bởi họ đã ở rất gần ba điểm. Việc không giữ được cự ly đội hình trong khoảng 20 phút cuối khiến lợi thế hai bàn biến mất quá nhanh.

Liverpool thắng 6-3: Barcola lập hat-trick

Liverpool cũng trải qua một trận đấu nhiều biến động trên sân LASK nhưng hiệu quả tấn công giúp đại diện Anh thắng 6-3. Bradley Barcola lập hat-trick, trong khi Jeremie Frimpong cùng các đồng đội tiếp tục khai thác tốt khoảng trống khi đội chủ nhà buộc phải đẩy cao.

Chín bàn thắng khiến đây trở thành một trong những trận hấp dẫn nhất lượt đấu. Liverpool vẫn để lộ những vấn đề phòng ngự, nhưng khác biệt nằm ở chất lượng xử lý trong vòng cấm.

Nếu nhìn về dài hạn, việc ghi sáu bàn mang lại sự tự tin sau thất bại ở Ngoại hạng Anh, nhưng ba bàn thua vẫn là chi tiết ban huấn luyện khó có thể bỏ qua.

Dortmund bất ngờ thua Bodo/Glimt

Một trong những bất ngờ lớn nhất là thất bại 0-1 của Dortmund trên sân Bodo/Glimt. Đại diện Đức sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng tốt hơn nhưng không tìm được cách phá hệ thống phòng ngự giàu năng lượng của đội chủ nhà.

Đây tiếp tục là lời cảnh báo với các đội bóng lớn khi thi đấu tại Bắc Âu. Mặt sân, thời tiết và tốc độ pressing của Bodo/Glimt khiến trận đấu rất khác so với môi trường quen thuộc tại Bundesliga.

Thể Công Viettel thua 0-1 trước Persib Bandung

Kết quả đáng chú ý nhất với bóng đá Việt Nam trong tối 14/10 là thất bại 0-1 của Thể Công Viettel trên sân Persib Bandung tại AFC Champions League Two.

Mariano Peralta ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Paulinho của Viettel và Marc Klok bên phía Persib đều nhận thẻ đỏ. Persib có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt, còn Viettel mới có một điểm sau trận hòa Melbourne Victory và thất bại tại Indonesia.

Thể Công Viettel không thua quá sâu về thế trận nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những pha bóng cuối cùng. Sau khi bị dẫn, đại diện Việt Nam tạo được sức ép nhưng việc phải chơi thiếu người khiến khả năng tìm bàn gỡ càng khó khăn.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 15/10 có trận nào?

Các giải chuyên nghiệp nam trong nước không thi đấu ngày 15/10. V.League vòng 4 bắt đầu từ ngày 17/10, trong khi vòng 3 Hạng Nhất khởi tranh sớm hơn một ngày, với trận Đại học Văn Hiến - Quy Nhơn United lúc 17h00 ngày 16/10.

Vì vậy, ngày 15/10 là khoảng nghỉ tương đối yên ắng với V.League. Tâm điểm kế tiếp sẽ là Thanh Hóa - Nam Định, Đà Nẵng - Hải Phòng và Hà Tĩnh - SLNA ngày 17/10, trước derby Công An Hà Nội - Hà Nội FC vào tối 18/10.

Lịch thi đấu Europa League hôm nay 15/10

Europa League bước vào lượt trận thứ hai. Nhiều đội bóng được khán giả Việt Nam quan tâm sẽ ra sân, đáng chú ý có AC Milan, Juventus, Leverkusen, Crystal Palace, Sunderland, Marseille và Benfica.

Salzburg - AC Milan: Milan không được phép mất điểm

AC Milan bước vào lượt hai sau thất bại 0-2 trước Benfica ở trận mở màn. Vì vậy, chuyến làm khách tại Salzburg mang ý nghĩa rất rõ: Milan cần điểm để tránh bị đẩy vào thế khó quá sớm.

Salzburg lại thắng Levski Sofia ở lượt đầu và có lợi thế sân nhà. Đây là đội bóng trẻ, chơi pressing với tốc độ cao và không ngại đẩy nhịp ngay từ những phút đầu.

Milan cần xử lý tốt giai đoạn đầu trận. Nếu vượt qua được sức ép ban đầu và giữ bóng chắc hơn ở tuyến giữa, kinh nghiệm của đội khách có thể dần tạo ra khác biệt.

Celta Vigo - Juventus: Thử thách không dễ ở Tây Ban Nha

Juventus khởi đầu Europa League bằng chiến thắng 5-0 trước NEC Nijmegen. Celta Vigo lại thua Omonia 0-1, nên đội chủ nhà gần như buộc phải tìm điểm ở lượt hai.

Juventus được đánh giá cao hơn nhưng đây không phải trận dễ chơi. Celta có lợi thế sân nhà và thường chủ động đẩy tốc độ ở hai cánh.

Điểm mạnh của Juventus là khả năng kiểm soát cự ly đội hình. Nếu giữ được sự chắc chắn trong 20-30 phút đầu, đội khách có thể đưa trận đấu vào thế trận phù hợp với mình.

Lyon - Crystal Palace: Cặp đấu đáng xem nhất khung 23h45

Lyon - Crystal Palace là một trong những trận được UEFA lựa chọn làm tâm điểm lượt đấu. Cả hai đều thắng ở trận mở màn: Lyon vượt qua Anderlecht 2-1, trong khi Crystal Palace thắng Lech Poznan 4-0.

Lyon có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm cúp châu Âu. Crystal Palace lại sở hữu tốc độ cùng khả năng pressing mạnh mẽ của một đại diện Premier League.

Đây có thể là cặp đấu cân bằng nhất trong nhóm trận sớm. Nếu Palace kéo được trận đấu về thế chuyển trạng thái nhanh, họ đủ sức gây khó cho Lyon.

Conference League khai màn: Ajax, Monaco và Brighton cùng ra sân

Conference League bắt đầu vòng phân hạng vào tối 15/10. Ajax, Monaco, Brighton, Atalanta và Getafe là những đội được chú ý nhiều nhất.

Hajduk Split - Ajax: Ajax chịu áp lực phải khẳng định vị thế

Ajax là một trong những tên tuổi lớn nhất Conference League mùa này, nhưng chuyến làm khách tại Croatia ngay trận mở màn không đơn giản. Hajduk Split có khán giả cuồng nhiệt và thường chơi rất quyết liệt trên sân nhà.

Ajax nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu không ghi bàn sớm, sức ép từ khán đài có thể khiến trận đấu ngày càng khó chịu.

Với một giải đấu chỉ có sáu lượt ở vòng phân hạng, việc mất điểm ngay trận đầu sẽ tạo áp lực đáng kể.

Atalanta và Brighton được đánh giá cao

Atalanta tiếp Pafos trên sân nhà, còn Brighton gặp Kauno Zalgiris. Đây là hai trận mà các đại diện từ Serie A và Premier League đều được đánh giá cao hơn đối thủ.

Tuy nhiên, Conference League từng chứng kiến nhiều bất ngờ bởi các đội bóng lớn thường xoay tua đội hình. Chất lượng của nhóm cầu thủ dự bị và khả năng duy trì cường độ vì thế có thể quan trọng không kém đội hình xuất phát.

Những trận đáng xem nhất ngày 15/10

Nếu chỉ lựa chọn một số trận để theo dõi, lịch phù hợp với khán giả Việt Nam có thể bắt đầu từ 23h45 với Salzburg - AC Milan và Lyon - Crystal Palace.

Cũng trong khung giờ này, Hajduk Split - Ajax và CSKA Sofia - Monaco là hai lựa chọn đáng chú ý tại Conference League.

Rạng sáng 16/10, Celta Vigo - Juventus là trận có sức hút lớn nhất. Atalanta - Pafos và Brighton - Kauno Zalgiris cũng đáng theo dõi trong ngày khai màn Conference League.

Xét tổng thể, bóng đá ngày 15/10 không có đại chiến ở cấp Champions League, nhưng mật độ trận đấu lại rất lớn. Europa League mang tới những tên tuổi như Juventus, Milan, Lyon và Benfica, trong khi Conference League chính thức khởi tranh với Ajax, Monaco, Brighton và Atalanta.