Thầy Brazil tiết lộ mục tiêu của Việt Nam tại World Cup U17

U17 Việt Nam đã trải qua hơn một tháng tập luyện, chuẩn bị tập huấn Hàn Quốc để hướng tới vòng chung kết World Cup U17-2026 sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới.

Theo lịch, U17 Việt Nam nằm bảng G sẽ ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20-11, tiếp đó đối đầu U17 New Zealand (22h30 ngày 23-11) và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U17 Mali (20h ngày 26-11). Hai đội xếp nhất, nhì và 8 đội hạng ba có thành tích tốt ở 12 bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

HLV trưởng U17 Việt Nam - Cristiano Roland

Trước kỳ World Cup lịch sử, HLV trưởng U17 Việt Nam - Cristiano Roland chia sẻ nhiều thông tin về quá trình chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn tinh thần, đặc biệt là tiết lộ mục tiêu tại giải.

Theo ông Roland, World Cup U17 là đấu trường lớn, nơi tất cả các đội góp mặt đều có chất lượng chuyên môn cao. Bảng đấu của Việt Nam rất mạnh và cả ba trận đều sẽ là những thử thách khó khăn.

"Ban huấn luyện đã nghiên cứu cả ba đối thủ, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra phương án phù hợp. Song, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận", nhà cầm quân người Brazil nói.

Ông Roland đồng thời yêu cầu học trò luôn trong tâm thế sẵn sàng, thi đấu tốt nhất có thể trong từng trận và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

"Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện", HLV Roland bày tỏ.

Để tạo điều kiện cho đội có sự chuẩn bị tốt nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí cho U17 Việt Nam chuyến tập huấn Hàn Quốc, với 3 trận giao hữu chất lượng. Tiếp đó, đội tiếp tục di chuyển sang UAE tập huấn trước khi chính thức tới Qatar dự giải thế giới.

Các trận đấu giao hữu trước đối thủ mạnh sắp tới là cơ hội để các tuyển thủ U17 Việt Nam làm quen với cường độ thi đấu cao.

Bên cạnh chuyên môn, yếu tố tâm lý, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt khó cũng được ban huấn luyện lưu tâm, trang bị cho cầu thủ. Đặc biệt là tránh những tác động từ sử dụng mạng xã hội ở thời điểm quan trọng, cần sự tập trung tối đa.

"Tại giải châu Á vừa qua, các cầu thủ đã có bài học về vấn đề này. Ai cũng thích được khen ngợi, nhưng để nhận được những lời đánh giá tích cực, các cầu thủ phải làm việc nghiêm túc, tập trung trong từng buổi tập, từng trận đấu. Ban huấn luyện đã trao đổi để giúp các em hiểu rõ trách nhiệm của mình. Điều quan trọng nhất là giữ sự tập trung vào mục tiêu chung, duy trì tinh thần làm việc và không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị", HLV Roland nhấn mạnh.

Từ ngày 19 đến 29-10, U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc và dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đội U16, U17 Hàn Quốc cùng một CLB U18 thuộc K-League. Tiếp đó, từ ngày 6-11 đến 9-11, đội sẽ tập huấn tại UAE và dự kiến thi đấu giao hữu với U17 Fiji. Bên cạnh đó, U17 Việt Nam có thể có thêm một trận giao hữu với U17 Ả Rập Xê Út trước khi 2 đội cùng bước vào tranh tài World Cup U17.