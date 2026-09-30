Bó Sinh nỗ lực 'làm sạch' dữ liệu đất đai

Lãnh đạo xã Bó Sinh rà soát, đối chiếu hiện trạng sử dụng đất trên bản đồ địa chính.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã vùng cao Bó Sinh có diện tích tự nhiên mở rộng lên hơn 15.380 ha, quy mô dân số hơn 16.000 người sinh sống tại 20 bản. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không tập trung khiến công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Bó Sinh đã thành lập Ban Chỉ đạo và 27 Tổ giúp việc, huy động cán bộ chuyên môn, trưởng bản, lực lượng an ninh cơ sở và bí thư chi đoàn các bản tham gia. Xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ, từng bước chuẩn hóa dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý trên địa bàn.

Ông Lê Văn Quân, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, xã được giao làm sạch 21.108 thửa đất chuyển từ nhóm 2 lên nhóm 1. Tính đến trung tuần tháng 9/2026, toàn xã đã hoàn thành chuẩn hóa 17.276 thửa, đạt 81,85%. Mọi dữ liệu được đưa vào hệ thống bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và có khả năng khai thác, sử dụng lâu dài.

Với cách làm khoa học, bài bản và thời gian hoàn thành nhanh chóng, bản Co Tòng là một trong những đơn vị dẫn đầu về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Chị Lò Thị Tượi, thành viên Tổ giúp việc của bản Co Tòng, chia sẻ: Tổ giúp việc có 4 thành viên, gồm 3 cán bộ, giáo viên địa phương cùng với Ban Quản lý bản đã phân công rõ việc. Trong đó, Ban Quản lý tập trung tuyên truyền, thu thập giấy tờ; các thành viên còn lại phụ trách scan bìa đỏ, bìa xanh, nhập và mã hóa dữ liệu. Nhờ đó, chỉ sau 1 tuần triển khai, Tổ đã đưa 156 hồ sơ lên hệ thống cơ sở dữ liệu, đồng thời chủ động hướng dẫn thủ tục làm lại bìa đỏ cho các hộ bị mất hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận.

Ông Quàng Văn Hoan, Trưởng bản Co Tòng, chia sẻ thêm: Hiện nay, bản có 7 hộ đã được cấp bìa đỏ, nhưng đang thế chấp ngân hàng để vay vốn ưu đãi. Ban Quản lý bản đã báo cáo xã và hướng dẫn người dân đăng ký với Phòng Kinh tế xã để lập danh sách, làm giấy ủy quyền cho xã đề nghị ngân hàng hỗ trợ scan bìa đất, từ đó có dữ liệu tiếp tục cập nhật lên hệ thống.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bó Sinh tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho nhân dân.

Hiện nay, xã Bó Sinh còn 3.832 thửa đất đang tiếp tục được rà soát, xử lý. Nguyên nhân chủ yếu do chủ sử dụng đã mất nhưng chưa làm thủ tục thừa kế; người dân đi làm ăn xa chưa xác định được nơi ở mới; mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có trường hợp cấp trùng bìa. Chủ động tháo gỡ khó khăn, cùng với việc vừa rà soát hồ sơ trên giấy, các tổ giúp việc phối hợp với người dân để xác minh những trường hợp có thông tin chưa thống nhất; tiến hành đối chiếu chéo giữa hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin người sử dụng và tình trạng thực địa. Những trường hợp có thay đổi về chủ sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, mất giấy chứng nhận hoặc biến động khác đều được phân loại để xử lý theo từng nhóm. Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND xã thực hiện đúng nguyên tắc rà soát, xác minh, lập danh sách, phân loại và báo cáo, đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn xử lý.

Qua rà soát, xã Bó Sinh còn khoảng 350 thửa đất thuộc nhóm 3, khu vực “vùng trắng” chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để từng bước đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện dữ liệu. Cùng với đó, xã tập trung rà soát, xác minh, làm sạch và chuẩn hóa thông tin về người sử dụng đất; phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chuyên môn, bảo đảm dữ liệu giữa các hệ thống được đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đất đai.

Hoàn thiện và chuẩn hóa dữ liệu đất đai góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác và đồng bộ, các thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi hơn, tạo cơ sở để quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Đây cũng là nền tảng để xã Bó Sinh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.