Điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc, bổ sung loạt công trình phục vụ APEC 2027

Theo quy hoạch điều chỉnh, hệ thống hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tới.

Bổ sung, điều chỉnh nhiều hạng mục tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Ảnh: SG.

Đáng chú ý là việc mở rộng hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và bố trí lại nhiều công trình dịch vụ, kỹ thuật, an ninh hàng không.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch điều chỉnh kéo dài đường lăn song song hiện hữu về hai phía, đồng bộ với đường cất hạ cánh.

Đồng thời bổ sung đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh, bảo đảm kết nối đồng bộ với sân đỗ máy bay.

Đối với sân đỗ, quy hoạch bố trí sân đỗ trước nhà ga hành khách T2, đồng thời mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ máy bay.

Một sân đỗ khác được quy hoạch giữa khu vực sân đỗ trước nhà ga T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP, hàng không chung, đáp ứng khoảng 45 vị trí đỗ.

Như vậy, hai khu vực sân đỗ được quy hoạch mới và mở rộng có tổng quy mô khoảng 87 vị trí đỗ máy bay. Đến năm 2050, sân đỗ sẽ tiếp tục được mở rộng trên khu vực đất dự trữ khi phát sinh nhu cầu.

Cùng với hạ tầng khu bay, quy hoạch điều chỉnh một số tuyến đường giao thông nội cảng, trong đó có tuyến kết nối từ đường trục vào cảng hàng không với nhà ga T2.

Một số tuyến đường công vụ cũng được bổ sung nhằm phục vụ công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Hệ thống sân đỗ ô tô được điều chỉnh với nhà để xe cao tầng ở phía Nam nhà ga T1 và các bãi đỗ xe nhân viên, xe máy ở phía Tây nhà ga này.

Ngoài ra hệ thống cấp điện, chiếu sáng được bổ sung, điều chỉnh vị trí một số trạm biến áp. Điều chỉnh vị trí trạm cấp nước và hệ thống hồ điều hòa, mương, cống thoát nước.

Các bãi tập kết phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất được điều chỉnh vị trí ở khu vực phía Đông, phía Tây sân đỗ máy bay và bổ sung tại phía Đông nhà khách VIP, hàng không chung để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không, trạm cấp nhiên liệu cho phương tiện, thiết bị hàng không cũng được điều chỉnh, bố trí tại nhiều khu vực. Khu vực phía Bắc cảng có diện tích khoảng 7,2 ha và một khu vực khác rộng khoảng 30,4 ha.

Đặc biệt quy hoạch bổ sung các công trình khách sạn, thương mại dịch vụ tại phía Nam cảng và phía Nam nhà khách VIP, hàng không chung, với tổng diện tích khoảng 51 ha. Khu vực này cũng được bố trí văn phòng cho thuê, trung tâm điều hành các hãng hàng không.

Đối với các công trình phục vụ quản lý nhà nước, quy hoạch bố trí khu đất khoảng 1,69 ha cho Công an xuất nhập cảnh và trung tâm an ninh hàng không.

Công an địa phương được bố trí khu đất khoảng 5.000 m², dự trữ thêm khoảng 1 ha cho lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ.

Các công trình y tế, cách ly y tế cũng được bố trí trên khu đất khoảng 5.000 m²; trung tâm kiểm dịch động vật và trung tâm kiểm dịch thực vật, mỗi công trình có diện tích khoảng 2.500 m².

Hệ thống công trình khẩn nguy, cứu nạn, cứu hỏa được điều chỉnh theo hướng nâng cấp năng lực. Các trạm khẩn nguy, cứu hỏa được quy hoạch đạt cấp 9 theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trong giai đoạn 2021 - 2030, hai trạm khẩn nguy cứu nạn tại phía Tây Bắc và phía Đông cảng được điều chỉnh vị trí, mỗi trạm có diện tích khoảng 3.000 m². Khu huấn luyện, đào tạo khẩn nguy cứu hỏa được quy hoạch tại phía Tây Bắc cảng, rộng khoảng 1,7 ha.