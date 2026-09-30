Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án nhà ở xã hội ở An Giang

Nhà ở xã hội tại khu đô thị Tây Bắc, phường Rạch Giá. Ảnh: TÂY HỒ

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội và việc chấp hành quy định trong đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có đất ở, nhà ở vẫn được xét duyệt mua nhà

An Giang hiện có 13 dự án nhà ở xã hội. Thanh tra tỉnh kết luận đối với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (cũ) không tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển nhà ở các năm 2021, 2022, 2023; tham mưu UBND tỉnh bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị Tây Bắc không đảm bảo tỷ lệ 20% diện tích đất ở. Đồng thời, chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với 2 dự án khu đô thị Tây Bắc và tuyến dân cư Đường số 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư dẫn đến 7 đối tượng đã có đất ở, nhà ở nhưng được xét duyệt mua nhà ở xã hội và 27 đối tượng có nộp thuế thu nhập thường xuyên hoặc có thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng nhưng được xét duyệt mua nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang (sau sắp xếp đơn vị hành chính) thực hiện thông báo mở bán nhà ở xã hội đối với dự án khu đô thị Phú Cường Phú Quý, thời gian tiếp nhận hồ sơ trong thông báo chưa bảo đảm theo quy định; chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với 2 dự án khu dân cư chợ nông hải sản Trung tâm Thương mại Rạch Giá, tuyến dân cư Đường số 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư dẫn đến 6 đối tượng có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng được xét duyệt mua nhà ở xã hội.

Về trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, Thanh tra tỉnh kết luận công ty bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội thuộc khu đô thị lấn biển Tây Bắc chưa đảm bảo tỷ lệ 20% trong tổng diện tích đất ở; cung cấp thông tin liên quan đến 3 dự án gửi Sở Xây dựng để công bố công khai thiếu thông tin về thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký và không đăng tải thông tin liên quan đến 2 dự án ít nhất 1 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương; thiếu kiểm tra hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đối với 3 dự án do công ty làm chủ đầu tư dẫn đến 13 đối tượng có đất ở, nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng được xét duyệt mua nhà ở xã hội; 27 đối tượng có nộp thuế thu nhập thường xuyên nhưng được xét duyệt mua nhà ở xã hội.

Bán nhà giá cao hơn giá thẩm định

Chủ đầu tư bán 121/1.011 căn nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị Tây Bắc có giá bán cao hơn giá bán tạm tính, trong đó cao nhất do Sở Xây dựng thẩm định, với tổng số tiền 631.576.459 đồng. Dự án khu đô thị Tây Bắc chậm thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư và chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra giá bán nhưng ký biên bản thanh lý 823 hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang thiếu kiểm tra hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội dẫn đến 13 cá nhân có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng kê khai chưa có nhà ở, sau đó được cơ quan, tổ chức xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở xã hội; chưa nộp tiền sử dụng đất đối với một căn nhà; ký 269 hợp đồng với người mua nhà ở xã hội có giá cao hơn giá thẩm định của Sở Xây dựng, với số tiền 16.278.249.831 đồng. 252 căn nhà chung cư chưa xây dựng đã hết thời gian tiến độ thực hiện dự án theo quyết định của UBND tỉnh. Chậm thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư và chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra giá bán đối với 637 căn nhà liên kế.

Về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, có 2 đối tượng kê khai đăng ký mua nhà ở xã hội không đúng thực tế về đối tượng; 40 đối tượng kê khai không đúng thực tế về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; 11 đối tượng mua nhà ở xã hội không trực tiếp sử dụng mà cho người khác mượn hoặc cho thuê là chưa phù hợp theo chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Nhà nước.

Đối với cơ quan, tổ chức xác nhận đối tượng hưởng chính sách về nhà ở xã hội, dự án khu đô thị Tây Bắc có 14 cơ quan, tổ chức xác nhận điều kiện hưởng chính sách về nhà ở xã hội chưa đúng quy định cho 22 trường hợp. Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Bình Hòa có 3 cơ quan, tổ chức xác nhận điều kiện hưởng chính sách về nhà ở xã hội chưa đúng quy định cho 2 trường hợp.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm nhiều cá nhân nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Sở Xây dựng; Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng An Giang (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng, Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng) và các cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh chuyển thông tin đến Công an tỉnh vụ việc các đối tượng kê khai không trung thực để hưởng chính sách nhà ở xã hội, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất và công chức thuộc Sở Xây dựng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất.