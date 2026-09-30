Hà Nội: Xã An Khánh xử lý bãi đổ trạc thải, VLXD ô nhiễm

Ngày 29/9, thông tin từ đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh (TP Hà Nội), cho biết Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi tập kết cát, sỏi, đất thừa, rác thải, trạc thải xây dựng tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (xã An Khánh) bị người dân phản ánh hoạt động gây ô nhiễm.

Vị đại diện cho hay chủ bãi trạc thải, VLXD đã thuê lại diện tích đất của một số người dân tại khu đấu giá X2 (thuê lại đất của những người dân chưa sử dụng - PV). Sau đó, chủ bãi đem các loại VLXD, đất thải về đây tập kết, sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất.

Đất, cát, trạc thải... nhếch nhác tại khu bãi của ông T.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh cũng yêu cầu chủ bãi phải dọn dẹp, di dời VLXD, đất thải ra khỏi khu đất sử dụng không đúng mục đích.

Trước đó, một số người dân tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh, xã An Khánh (TP Hà Nội), cho biết nhiều tháng qua, họ phải sống trong tình cảnh khốn khổ khi bị "tra tấn" từ bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, VLXD do ông Dương Đình T. làm chủ. Trong quá trình hoạt động bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, VLXD này còn làm biến dạng quy hoạch khu đấu giá, gây ô nhiễm cảnh quan môi trường, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống dân cư hàng ngày.

Nhiều thời điểm vào đêm khuya cho đến rạng sáng hôm sau, những chiếc xe trọng tải lớn chở đất, trạc thải xây dựng hoạt động ra vào bãi gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ. Ngoài ra, con đường bê tông dẫn vào khu vực bãi tập kết do thường xuyên phải “gánh” nhiều lượt xe tải hạng nặng giờ đang rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Thời điểm ngày 29/9, tại bãi trạc thải, VLXD ở khu đấu giá X2, thôn La Tinh mà người dân phản ánh vẫn diễn ra các hoạt động. Rạng sáng cùng ngày, các xe trọng tải cỡ lớn chở đất, máy xúc vẫn ra vào bãi ầm ầm.

Video: Xe trọng tải lớn hoạt động ầm ầm ra vào bãi trạc thải, VLXD ở khu đấu giá X2, thôn La Tinh vào sáng 29/9. (Nguồn video: Người dân cung cấp).