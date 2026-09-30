Mê Linh hoàn thành dữ liệu đất đai đến từng thửa

Xã Mê Linh huy động lực lượng giáo viên hỗ trợ làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Hoàng Sơn

Quản lý đến từng thửa đất

Theo báo cáo của UBND xã Mê Linh, toàn địa bàn có 50.358 thửa đất. Trong đó, 43.827 thửa trên hệ thống DataHub được giao làm sạch; xã đã thu thập, xây dựng dữ liệu toàn bộ số thửa này, gồm 34.279 thửa thu thập mới và 9.548 thửa đã có trên hệ thống VILIS được bổ sung thông tin. Ngoài ra, còn 6.531 thửa thuộc khu vực xã Tiền Phong cũ, nhưng trên bản đồ 2 cấp chỉ thể hiện 16 thửa, khiến khối lượng công việc thực tế lớn hơn số liệu theo dõi trên hệ thống.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Mê Linh là không coi việc hoàn thiện dữ liệu chỉ là một cuộc “thu gom giấy tờ”. Xã xác định từng thửa đất là một đơn vị quản lý, lấy bản đồ số làm nền, hồ sơ địa chính làm căn cứ đối chiếu, xác minh thực tế làm bước kiểm chứng và dữ liệu trên hệ thống làm công cụ kiểm soát cuối cùng.

Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với những khu vực mà dữ liệu đất đai còn phân tán. Xã đã rà soát các nguồn hồ sơ qua nhiều thời kỳ, từ bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ quản lý đất đai, hồ sơ giao đất, giao ruộng đến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản đồ giao đất nông nghiệp trước năm 2000. Sau đó, từng thửa được đối chiếu, ứng lên bản đồ 2 cấp để xác định vị trí, tình trạng hồ sơ và phần việc cần tiếp tục xử lý.

Tổ công tác rà soát các thửa đất trên bản đồ. Ảnh: Hoàng Sơn

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Mê Linh Chu Văn Hiện cho biết, trong quá trình làm sạch dữ liệu, khó khăn lớn nhất địa phương gặp phải là hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn, nhất là đất nông nghiệp có nhiều thửa, bản đồ giao ruộng cũ chưa được số hóa đầy đủ và người sử dụng đất trong nhiều trường hợp không nhớ chính xác vị trí. Vì vậy, tổ công tác không chỉ thu nhận giấy tờ mà phải đối chiếu với hồ sơ địa chính, bản đồ và thông tin thực tế để xác định đúng từng thửa. Trường hợp nào chưa rõ đều phải tiếp tục rà soát, đối chiếu.

Với đất phi nông nghiệp, 18 Tổ công tác được tổ chức thu thập theo từng tuyến đường, dãy nhà, khu dân cư. Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được kết hợp với việc đánh dấu ngay trên bản đồ, giúp sau mỗi lượt rà soát xác định được phần việc đã hoàn thành và phần việc còn lại. Những trường hợp khó được tách riêng để rà soát lần hai, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc thu thập trùng lặp.

Đối với đất nông nghiệp, bài toán phức tạp hơn. Toàn xã có 16.891 thửa đất nông nghiệp, phần lớn được cấp Giấy chứng nhận từ trước năm 2000, chưa dồn điền đổi thửa; mỗi hộ có thể có nhiều thửa ở nhiều xứ đồng, trong khi bản đồ giao ruộng chủ yếu là bản đồ vẽ tay, nhiều hộ không nhớ chính xác vị trí thửa. Vì vậy, xã chuyển từ cách làm dựa nhiều vào đi thực địa sang “ứng thửa, khoanh vùng, đối chiếu hồ sơ”.

Với những thửa cần thu thập, xã thực hiện theo quy trình 4 bước: Thu thập giấy tờ; đối chiếu với sổ quản lý ruộng đất, bản đồ giao ruộng; chụp, số hóa hồ sơ và cập nhật lên hệ thống; sau đó tiếp tục tích trên bản đồ, công khai tại thôn và rà soát lần cuối. Đây là cách chuyển một khối lượng hồ sơ đất đai vốn phân tán, nhiều lớp thành dữ liệu có thể kiểm soát theo từng vị trí cụ thể.

Sau rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Mê Linh nhập lên hệ thống dữ liệu quốc gia. Ảnh: Hoàng Sơn

Tiếp tục làm sạch để dữ liệu “sống”

Để có kết quả trên, Mê Linh đã tổ chức bộ máy chỉ đạo và kiểm tra khá chặt chẽ. Xã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ kiểm tra, giám sát và 18 Tổ công tác thu thập dữ liệu; đồng thời ban hành kế hoạch riêng cho giai đoạn “nước rút”. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng vẫn được huy động làm việc; lãnh đạo UBND xã trực tiếp xuống các thôn kiểm tra, đôn đốc, nhất là những phần việc khó như thu thập hồ sơ, xác định vị trí và ứng thửa đất nông nghiệp.

Đặc biệt, xã công khai danh sách 10.935 thửa đất chưa liên hệ được với người sử dụng đất trong thời hạn 15 ngày, tạo điều kiện để người dân và những người có quyền, lợi ích liên quan kiểm tra, cung cấp thông tin.

Báo cáo của xã xác nhận tỷ lệ thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu đạt 100%, song tỷ lệ làm sạch dữ liệu mới đạt 66,6%. Trong 43.827 thửa được xây dựng dữ liệu, xã đã làm sạch 29.261 thửa; còn 14.566 thửa tiếp tục được phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mê Linh rà soát, bổ sung, chuẩn hóa thông tin.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Mê Linh đánh dấu những thửa đất đã được làm sạch. Ảnh: Hoàng Sơn

Giám đốc Chi nhành Văn phòng đăng ký đất đai Ngô Văn Chính cho biết, thu thập đủ dữ liệu là điều kiện cần; dữ liệu phải đúng, đủ, sạch và có khả năng cập nhật mới thực sự tạo ra giá trị cho quản lý đất đai. Dữ liệu càng chính xác thì việc giải quyết thủ tục cho người dân và quản lý đất đai càng thuận lợi. Do đó, đơn vị tiếp tục chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Thực tế triển khai cho thấy, dữ liệu đất đai không thể chỉ hoàn thành bằng một đợt cao điểm. Đối với các trường hợp vắng chủ, chưa xác định được người sử dụng đất hoặc thiếu hồ sơ, Mê Linh đã phải rà soát qua nhiều nguồn: Dữ liệu hệ thống, bản đồ địa chính, sổ mục kê, hồ sơ giao đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thông tin biến động, thông tin tại khu dân cư và xác minh của cơ quan liên quan. Nguyên tắc được đặt ra là “nhiều nguồn - nhiều vòng kiểm tra - có đối chiếu - có công khai - có xác minh”.

Nhờ quyết liệt vào cuộc, đến ngày 29-9, xã Mê Linh đã thu thập, xây dựng dữ liệu đất đai đạt 100%. Ảnh: Hoàng Sơn

Nhờ quyết liệt triển khai, đến ngày 24-9, xã Mê Linh xếp thứ 8/126 xã, phường của thành phố về kết quả thực hiện chiến dịch; đến ngày 29-9, tỷ lệ thu thập, xây dựng dữ liệu đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh Trần Nguyễn Ngọc khẳng định: “Mục tiêu của xã không dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu của chiến dịch mà phải hình thành được cơ sở dữ liệu đất đai có giá trị sử dụng lâu dài, được cập nhật thường xuyên. Những trường hợp còn thiếu, chưa rõ, chưa sạch sẽ tiếp tục được rà soát, phối hợp chỉnh lý”.

Từ kết quả đó, xã Mê Linh cũng chỉ ra những việc cần tiếp tục thực hiện sau chiến dịch. Địa phương đề nghị thành phố bổ sung nguồn lực cho công tác rà soát, số hóa, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu; xây dựng cơ chế liên thông giữa UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, để những biến động phát sinh như cấp mới, đính chính, chuyển mục đích, chuyển quyền… được cập nhật thống nhất.

Ngoài ra, xã Mê Linh cũng đề nghị có cơ chế hướng dẫn, xác nhận, phê duyệt và công khai dữ liệu bản đồ 2 cấp sau khi hoàn thành chuẩn hóa, làm sạch; đồng thời nghiên cứu cơ chế khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Từ cách làm của xã Mê Linh có thể thấy, muốn dữ liệu đất đai trở thành nền tảng quản lý thì không thể chỉ trông chờ vào phần mềm hay những con số trên hệ thống. Đằng sau mỗi thửa đất vẫn là hồ sơ, là địa bàn, là người sử dụng đất và trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý. Hoàn thành 100% là một dấu mốc; giữ cho dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” mới là giải pháp lâu dài.