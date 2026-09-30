An Giang tháo gỡ khó khăn trong quản lý đội tàu

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền các quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản đến ngư dân tại xã Hòn Đất.

Xã Bình An là một trong những địa phương có số lượng tàu cá lớn của tỉnh An Giang, với khoảng 426 tàu cá. Qua rà soát, địa phương xác định 81 tàu không đủ điều kiện hoạt động, trong đó 35 tàu thuộc diện đề nghị xóa đăng ký.

Chủ tịch UBND xã Bình An Nguyễn Thanh Luận cho biết địa phương đang phối hợp với tổ liên ngành của tỉnh rà soát từng trường hợp để hoàn thiện hồ sơ. Với tàu chìm, xã xác minh hiện trạng, hoàn thiện thủ tục xóa đăng ký; tàu giải bản phải xác định rõ vị trí giải bản, tình trạng máy móc. Đối với tàu và chủ tàu không còn ở địa phương, xã phối hợp lực lượng công an xác minh nơi cư trú, tình trạng thực tế để có căn cứ xử lý.

“Thực tế trong quá trình rà soát cho thấy việc làm sạch dữ liệu đội tàu không đơn giản là cập nhật thông tin trên hệ thống. Nhiều tàu đã qua nhiều lần mua bán nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên; chủ tàu rời địa phương, tàu chìm hoặc giải bản nhưng chưa hoàn tất hồ sơ xóa đăng ký. Nếu không xác minh được hiện trạng và chủ thể quản lý, địa phương khó có căn cứ pháp lý để đưa tàu ra khỏi danh sách quản lý”, ông Nguyễn Thanh Luận nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn, đây cũng là một trong những khó khăn đang đặt ra trong quá trình rà soát đội tàu. Đối với tàu chìm, cơ quan chức năng phải xác định vị trí, tình trạng tài sản và các thông tin liên quan trước khi xóa đăng ký nhằm tránh trường hợp lợi dụng việc khai báo tàu chìm để đưa tàu ra nước ngoài hoạt động. Tàu giải bản còn thiếu hướng dẫn cụ thể về xử lý tài sản sau giải bản.

Tại xã Bình An, đối với tàu hết hạn giấy phép hoặc đăng kiểm, địa phương yêu cầu chủ tàu hoàn thiện thủ tục và quản lý tại bờ, không cho xuất bến khi chưa đủ điều kiện. Với 5 tàu “3 không” mới phát sinh do mua từ địa phương khác, xã phân công cán bộ theo dõi, quản lý chặt, không cho hoạt động khai thác.

Một điểm nghẽn khác là hạ tầng phục vụ kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo quy định Luật Thủy sản, tàu cá từ 6m trở lên phải thực hiện thủ tục liên quan khi cập cảng. Trong khi đó, hệ thống cảng cá của tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế trên tuyến biển dài.

Theo ông Quách Văn Toàn, toàn tỉnh hiện có 4 cảng cá nhưng hoạt động tập trung chủ yếu tại một số cảng lớn. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương khảo sát, đề xuất 9 điểm bốc dỡ cá tạm thời, trong đó có 2 điểm do Nhà nước và 7 điểm do tư nhân quản lý. Đây là giải pháp trước mắt nhằm hỗ trợ kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc trong điều kiện hạ tầng cảng cá chưa hoàn chỉnh.

Việc đầu tư, nâng cấp cảng cá còn vướng về cơ chế vốn giữa Trung ương và địa phương; quản lý các khu neo đậu tập trung đặt ra vấn đề về căn cứ pháp lý và trách nhiệm nếu xảy ra sự cố cháy, nổ, nhất là khi nhiều tàu được tập trung tại một khu vực.

Để thực hiện theo đúng khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, các địa phương tăng cường kiểm tra và từng bước hoàn thiện điều kiện để kiểm soát tàu cá ngay từ bờ. Hệ thống VNFishbase, VMS và eCDT phải được cập nhật thống nhất; hồ sơ giấy, dữ liệu điện tử và tình trạng thực tế của từng tàu phải khớp nhau.

An Giang là địa phương có nhiều tàu cá nhất cả nước, nên công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn thanh tra EC được tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đối khớp dữ liệu tàu cá; quản lý chặt tàu không đủ điều kiện và tàu có nguy cơ cao khai thác IUU; tăng cường kiểm soát tàu ra, vào cảng, xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT và VMS.

Đối với những vụ việc chưa xử lý dứt điểm, cơ quan được giao chủ trì phải rà soát từng hồ sơ, xác định rõ nội dung còn thiếu, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; phấn đấu xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày lập hồ sơ.

Tỉnh yêu cầu tăng cường xác minh, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, các trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý các vụ việc còn tồn đọng. Về lâu dài, tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá và chuyển đổi nghề đối với những tàu không còn nhu cầu khai thác. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giảm áp lực quản lý đối với nhóm tàu không đủ điều kiện hoặc không còn hoạt động.