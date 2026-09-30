Khách đi quốc tế từ sân bay Long Thành phải trả 25 USD phí dịch vụ, cao hơn Tân Sơn Nhất

Theo quyết định của Bộ Xây dựng ban hành về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khách đi chuyến bay nội địa sẽ trả 90.909 đồng/người, còn khách quốc tế trả 25 USD. Các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mức giá được áp dụng với vé xuất bán từ 0h ngày 1/10, tính theo giờ địa phương tại nơi xuất vé.

So với các sân bay lớn hiện nay, mức phí quốc tế tại sân bay Long Thành ngang với sân bay Nội Bài và cao hơn sân bayTân Sơn Nhất 5 USD một người, tương đương 25%.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ khai thác thương mại trong tháng 12/2026

Trong khi đó phí phục vụ hành khách nội địa tại Long Thành bằng mức đang áp dụng tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Quyết định của Bộ Xây dựng cũng đưa ra cơ chế riêng với hành khách đã mua vé có điểm xuất phát tại Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó được chuyển sang Long Thành nhằm phục vụ phương án phát triển thị trường vận tải hàng không.

Theo đó, những hành khách này vẫn áp dụng mức phí tại Tân Sơn Nhất ở thời điểm xuất vé. Phần chênh lệch phát sinh do thay đổi sân bay sẽ không bị thu thêm hoặc hoàn trả.

Quy định này đặc biệt đáng chú ý với các chuyến bay quốc tế, do mức phí tại Tân Sơn Nhất thấp hơn Long Thành 5 USD/khách.

Sân bay Long Thành đang được chuẩn bị để tiếp nhận một phần hoạt động khai thác từ Tân Sơn Nhất, trong đó có các đường bay quốc tế và vận tải hàng hóa.

Việc ban hành mức phí riêng là một trong các bước chuẩn bị cho giai đoạn khai thác thương mại của sân bay mới.

Theo thông tin tiến độ mới nhất từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV cho biết, sân bay Long Thành sẽ vận hành giai đoạn 1 vào cuối tháng 12/2026.