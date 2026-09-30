Mất giấy tờ

Tôi tên: Kiều Văn Trầm - CCCD: 051068001999; Số điện thoại: 0981576677. Địa chỉ thường trú: 24 Phù Đổng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 20/9/2026 trong quá trình đi từ nhà riêng - 24 Phù Đổng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đến số 04 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tôi có làm rơi một túi hồ sơ. Hồ sơ bị mất gồm có: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (căn hộ số 1126 - Dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại Khu 1, Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang - nay là Căn hộ Chung cư Mường Thanh số 04 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Phiếu thu đóng tiền đủ 5 đợt; Biên bản bàn giao căn hộ; Biên bản bàn giao thiết bị; Bản cam kết; Phiếu thu phí quản lý; Phiếu thu bảo trì, phiếu thu lắp đặt công tơ điện, đồng hồ nước. Tất cả hồ sơ trên đều mang tên chủ hợp đồng là tôi - Kiều Văn Trầm.

Vậy, ai nhặt được báo cho tôi theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên, tôi xin chân thành cảm ơn.